Review: Monitor Audio Bronze 200 en 500 – Dangerous Music

Luisteren

De ideale match met de elektronica, de kabels en de akoestiek werd hier snel berekend met een experimenteel computerprogramma. Begonnen werd met de Bronze 200, nadat een oudere voorganger, de Bronze BX5 ook kort werd beluisterd. In die tijd was dat hier een soort referentie voor een kwaliteitsniveau dat rond de 500 euro/paar bereikbaar was en de BX5 wordt hier af en toe uit het magazijn gehaald om te vergelijken. Nog steeds is de BX5 een uitstekende luidspreker, maar na het aansluiten van de 200 kon de klap niet groter zijn. De 200 is absoluut een totaal andere weergever. Overtuigend met prestaties die verder gaan dan dat de prijs doet vermoeden. Hier zij niet beweerd dat deze 200 op een gelijk niveau staat met drie van de allerbeste (en relatief betaalbare) luidsprekers die hier hoog gewaardeerd worden, namelijk de Yamaha NS5000, de ATC SCM40a actieve studio-monitor en modellen uit de Magico A-series, maar de nieuwe Bronze Series komen met betrekking tot het karakter van de weergave een flink eind in de buurt. Dat uit zich onder andere in het laag. Dat gaat putdiep en heeft een werkelijk onwaarschijnlijke power en definitie. Maar, het laag is bovenal heel natuurlijk. Niet dat opgefokte geluid dat veel kleine vloerstaanders en monitoren laten horen. De definitie is first class. Op de machtige track Earth Drums van He Xuntian, muziekprofessor aan het conservatorium van Shanghai, hoor je letterlijk de klank van de vellen en de tonale veranderingen daarin na de aanslag. De 200 is geen luidspreker die zich bescheiden en terughoudend manifesteert. Er staat een magistraal podium, waar het laag speelt met enorme dynamische uithalen. Ook het bekende Autobahn van Kraftwerk staat als een huis. Net zoals met Damn, dis-moi van Christine and the Queens staat er een muur van geluid. De laatste is een moderne track met een loei- en loeistrak powerfull laag. Dat is wat de weergave zo interessant maakt. Draai Encore Un Soir maar eens. De titeltrack van het gelijknamige en Franstalige album na lange tijd (2016) van Céline Dion. Een grote hit met een fabelachtige laagbegeleiding. Op de BX5 verliezen deze tracks die hele spannende live-like presentatie. Het klinkt goed, maar het is gewoon hifi. Maar via de 200 wordt het een uiterst fascinerend feest, waarbij je op het puntje van je stoel zit. De controle over het laag is volledig. Kracht, controle, natuurlijkheid en een weergaloze definitie zijn hier de key-woorden. Ook Soothing van Laura Marling openbaart zich op een spectaculaire manier. In een vrijwel totaal droge akoestiek, ontvouwt zich een geweldig spektakel. Op veel andere weergevers verdwijnt die sensatie volledig, maar via de 200 wordt de luisteraar immens betrokken. De dynamische vermogens van de 200 zijn ronduit indrukwekkend. De snelheid is indrukwekkend. Maar, het systeem kan ook uiterst subtiel en gedetailleerd opereren. Zelfs op een fluisterzacht volume is de hele stage gevuld en neem je alles supergedetailleerd waar. Er ontvouwt zich een hele wereld van fijnzinnig gedetailleerde informatie. Die stage is trouwens magistraal. Niet als je deze luidsprekers aan beide kanten van een dressoir tegen de muur plakt met een tussenruimte van anderhalve meter. Je mist dan echt wat zulke weergevers kunnen presteren. De 200 vraagt om een volledig vrije opstelling en de allerbeste elektronica die nog binnen het budget valt. Je zult dan verbaasd zijn over wat er gebeurd. Het zal duidelijk zijn dat je letterlijk alle muziek op deze weergevers af kunt spelen. Luister maar naar de geweldige uitvoering van Rachmaninoff’s eerste pianoconcert, gespeeld door Anna Federova voor Challenge Records. Of het indrukwekkende Violin Concerto in A-minor van Dvorák, uitgevoerd door Anne-Sophie Mutter met de Berliner Philharmoniker (DGG). Subliem klinken ook de Moog-klanken vanaf de redelijk zeldzame cd-serie The Dark side of the Moog, uitgevoerd door het illustere koppel Klaus Schulze en Pete Namlook. Een van Schulze’s mooiste werken is wellicht Moondown. Deze muziek werd ooit gebruikt in de audiovisuele Japan show van het fotografen echtpaar Hans en Laura Samsom-Rous. Het was indertijd een initiatief van Canon. Het grote geheim achter de nieuwe Bronze Series is dat deze weergevers een superrealistisch, neutraal en natuurlijk beeld van de realiteit schetsen. Het geeft een enorme kick en voldoening om muziek te beleven zoals het op de studiovloer of tijdens live-uitvoeringen klinkt. De 200 is enorm bedreven in het vertalen van sfeer en klank naar de luisteraar toe. Luister maar naar een Telecaster, een Stradivarius, een Fleta of de Redgate van Ana Vidovic. De vertaling die de 200 maakt is zeer goed en herkenbaar. In vergelijking met andere luidsprekers is het alsof er een zwaar stoffen gordijn verdwijnt dat zich tussen de luisteraar en de musici bevindt. Je staat direct in het felle witte licht dat de schoonheid vertegenwoordigt van de muzikale uitvoering. Of de mist optrekt. Dat betekent ook dat de nieuwe Bronze-modellen niet echt bedoeld zijn als onopvallende weergevers die een muziekje spelen op de achtergrond. Ze vragen de volle concentratie van de luisteraar, die volledig meegesleurd wordt in de muzikale uitvoering.