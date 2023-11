Review: REKKORD Audio M600 – Grüße aus dem Schwarzwald

Blue Note Trip

Die dynamiek is een constante die zich ook duidelijk openbaart op het album ‘Blue Note Trip – Saturday night’. Een compilatie van de fijnste jazz allertijden, samengesteld door DJ Maestro. Uitdagende muziekstukken zoals Serenade to a Savage van Candido, waar heel wat percussie aan te pas komt, vormen geen probleem. Net zoals Rose Rouge van St. Germain waarin de beats zich opstapelen, echter zonder dat de M600 de strakke controle verliest. De trompet van Donald Byrd in Black Byrd en Elijah komt heftig binnen, maar wie ooit live een trompet hoorde spelen, weet dat de M600 deze bijzonder natuurgetrouw weergeeft.

Wie heeft er niet het legendarische album ‘Thriller’ van Michael Jackson in de platenkast staan? Tijd voor een stukje nostalgie. De oude, originele versie van het album heeft nog niets van zijn frisheid verloren. Integendeel, de Ortofon Quintet Red gaat diep in de groeven zodat de M600 de songs met een grote natuurgetrouwheid weergeeft. Niet slecht voor een grijsgedraaid album uit 1982.

Na Michael Jackson zijn we hier thuis helemaal in de mood en duiken we de platenkast in om herinneringen op te halen met elpees waarop we ons vroeger lazarus dansten. De REKKORD M600 slaagt erin om die sfeer van vroeger weer te geven. Ongekunsteld, met toevoeging van een beetje warmte. Niet alle oude elpees zijn van even goede opnamekwaliteit en dat mag je gerust horen. Als ik dezelfde opnames via streaming audio vergelijk hoor ik het grote verschil. Zelfs al is bewezen dat streaming audio technisch beter kan zijn, toch beleven we meer plezier aan de REKKORD M600.