Monitor Audio introduceert Platinum Serie 3G luidsprekers

De Serie 3G bouwt voort op de technologie van de vorige generatie en gebruikt bovendien innovaties van de nog te introduceren topluidspreker, de ‘Hyphn’ (was Concept 50). Zoals de nieuwe MPD III bandhoogunit en de RDT III laag-/middenunit. Samen met een verbeterde behuizing en een nieuw wisselfilterontwerp moet dit zorgen voor een scherpe audiopositionering, een helder hoog, een strak en diep laag, een hoge belastbaarheid en een lage vervorming. De serie bestaat uit;

De Platinum 100 3G compacte 2-wegluidspreker met 150 mm laag-/middenunit onderscheidt zich door het brede stereobeeld en de ‘diepte’ van de weergave uit de kleine behuizing. De verkoopprijs bedraagt €5500 per paar.

De Platinum 200 3G slanke en compacte vloerstaande 3-wegluidspreker met twee 150 mm laageenheden heeft een 100 mm RDT III middenunit voor een optimale definitie van het midden. De verkoopprijs bedraagt €11.000 per paar.

De Platinum 300 3G vloerstaande 3-weg luidspreker met twee 200 mm laageenheden voor maximaal ‘diep’ laag en voorzien van de RDT III laag/middenunit is het topmodel. De verkoopprijs bedraagt €14.000 per paar.

De Platinum C250 3G middenluidspreker met twee 150 mm laageenheden heeft een nieuw ontwikkelde 75 mm RDTIII middenunit. De verkoopprijs bedraagt €4.750 per stuk.

De Platinum C250 3G midden luidspreker is zo ontworpen dat hij de ‘oude’ C150 2G en C350 2G kan vervangen. Hij is bijna net zo compact als de ‘oude’ C150, maar overtreft de prestaties van de C350. In alle Platinum 3G Home Cinema-systemen kan dus dezelfde midden luidspreker gebruikt worden.

De MPD III bandhoogeenheid werkt volgens het Air Motion Transformer-principe dat door Monitor Audio is verbeterd. Het vierkante model van de hoogunit plus de ‘waveguide’ ervóór garanderen een uiterst gelijkmatige, haarscherpe weergave over het brede afstraalgebied. De laag- en middeneenheden gebruiken de nieuwe RDT III conus, opgebouwd uit verschillende materialen. De speciale concave conusvorm met DCM zorgt voor extra stabiliteit en minimaliseert het optreden van interne resonanties in de conus (‘cone break-up’). Het resultaat is een snelle en onvervormde weergave van zowel de zachtste als hardste signaalpieken. De laag- en middeneenunits hebben ook een volledig nieuw ‘motor’-ontwerp met onder andere grotere lineaire uitslag van de spreekspoel, krachtiger magneten, Dynamic Coupling Filter en geoptimaliseerde koeling.

Advertentie

De luidsprekerunits zijn in het, nieuw vormgegeven, voorpaneel vastgeklemd met een zware Torx- spanbout door het achterpaneel. Dit voorkomt doorgifte van trillingen en het optreden van ongewenste resonanties. Samen met de HiVe II reflexpoorten moet dit zorgen voor een weer hogere belastbaarheid en een lage vervorming.

De behuizing is nieuw ontworpen: met de laatste akoestische technologieën aan de binnenzijde en een hoogstaande afwerking aan de buitenzijde. Opgebouwd uit meerdere lagen verlijmd hout (tot 21 mm dik) met een voorpaneel van 36 mm dik massief hout. De 16 lagen transparante en diepglanzende pianolak zorgen tenslotte voor een ongekend luxueus uiterlijk. De vloerstaande behuizing staat op een stalen frame met vier lichtmetalen ‘spike-voeten’. Dankzij het nieuwe ontwerp kan elke voet met een simpele inbussleutel van de bovenzijde zonder gedoe eenvoudig en exact worden afgesteld op elke vloerondergrond.

De Monitor Audio Platinum Serie 3G is vanaf januari leverbaar in pianoglans ebben, pianoglans zwart en satijnglans wit.