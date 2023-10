Monitor Audio lanceert nieuwe subwooferserie Anthra

De Anthra-serie van Monitor Audio bestaat uit drie nieuwe subwoofers. Zo is daar de Anthra W10 met 25 centimeter laageenheid en een 425W versterker. Dit is het meest compacte model met een behuizingsvolume van 33 liter bruto. Het middelmodel is de Anthra W12 met een 30 centimeter laageenheid en 900W versterker. Tot slot is daar de Anthra W15 met 38 centimeter laageenheid en 1400W versterker. De Anthra-serie van Monitor Audio moet de bestaande subwoofers van de Gold- en Platinum-series gaan vervangen. De serie is niet alleen geschikt als onderdeel van andere Monitor Audio-luidsprekerseries, maar werkt ook perfect samen met luidsprekersystemen van andere merken.

De nieuwe serie subwoofers kenmerkt zich door een compacte kubusbehuizing met een zware klasse-D-versterker, de nieuwe RST II-laageenheid en veel instelmogelijkheden en een eenvoudige bediening. Monitor Audio heeft namelijk de MaestroUnite-app voor je smartphone of tablet in het leven geroepen om alles omtrent de serie naar wens aan te passen. Ook op het aparte 30×35 mm lcd-kleurendisplay en de draaiknop op het achterpaneel kun je enkele specifieke instellingen aanpassen.

Prijs en beschikbaarheid

De Monitor Audio Anthra-serie is per direct verkrijgbaar in de kleuren pianoglans, zwart en satijnglans wit. De prijzen zijn als volgt:

Anthra W10 – 2.150 euro

Anthra W12 – 2.450 euro

Anthra W15 – 3.200 euro

