Audio: Dit waren de trends van 2022

2020 en 2021 waren op veel vlakken uitdagende jaren, maar voor de audiowereld was er toch veel positiefs om op terug te blikken. Heel wat mensen (her)ontdekten in die periode weer het plezier van aandachtig muziek beluisteren of jezelf onder dompelen in een film. Dat leidde tot een forse piek in de verkoop van televisies, soundbars, platenspelers en meer audiospullen.

In 2022 was die interesse in beeld en geluid er nog altijd, maar begon er wel een stevige krimp in te komen. De stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne, het zorgde voor onzekerheid en terughoudendheid bij de consument. En ook wel voor prijskaartjes die een stuk forser werden. Een fenomeen dat je ook elders kon bespeuren; kijk maar eens naar wat je betaalde voor een bepaalde auto in 2019 en wat hetzelfde model nu kost. Veel hifi-apparatuur is danig duurder geworden, soms met dertig tot veertig procent. En dat is heus niet om wat extra winst te pakken.

Zoals doorgaans bij een complexer probleem zijn er meerdere oorzaken op te noemen. Het tekort aan componenten en de bijhorende prijsstijgingen speelt zeker een rol. Sommige bedrijven hadden af te rekenen met een personeelstekort of fabrieken in China die wegens lockdowns sloten. Grondstoffen zoals hout en aluminium zijn bovendien een stukje duurder geworden. Maar ook het verschepen van onderdelen en afgewerkte toestellen is veel uitdagender en duurder geworden. En dat net allemaal op een moment dat consumenten even twee keer nadenken vooraleer grote uitgaven te maken. Al kun je ook argumenteren dat je beter nu een hifi-upgrade koopt dan te wachten.

Om bovenstaande redenen werden heel veel producten die gepland stonden voor 2020 en 2021 uitgesteld. In 2022 zagen we veel van hen eindelijk opduiken. Maar nog altijd zijn er toestellen die we verwacht hadden die nog moeten verschijnen. Er verschijnt dus wel weer nieuws, maar het gaat trager. In 2022 zagen we bijvoorbeeld relatief weinig nieuwe AV-receivers en luidsprekers verschijnen.