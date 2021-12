Review: Kudos Audio Titan 707 luidsprekers – Go active!

Hoewel in deze test vooral de nadruk ligt op de top Titan reeks, vervaardigt het merk ook een serie minder extreme, lees vooral beter betaalbare modellen in de Cardea serie. Ontwerpen die ondanks hun lagere prijsstelling wel over dezelfde ontwerpdenkbeelden beschikken, maar qua constructie en techniek wat minder uitgesproken te werk gaan. Weer terug naar de Titan familie, blijkt deze naam opvallend goed gekozen. Titan of in Nederlands Titaan is namelijk een Grieks mythologisch wezen wat in gewoon spraakgebruik duidt op een reusachtig en geweldig krachtig persoon. De gelijknamige Kudos modellen mogen dan misschien (en gelukkig!) qua afmetingen niet reusachtig zijn, maar qua technologie en auditieve prestaties zijn ze dat zeker wel! Vooral doordat de bijzondere en afwijkende technologische voordelen, al vanaf het eerste moment evident zijn. Zelfs het op het eerste gezicht vrij basale lijnenspel blijkt na korte gewenning, opmerkelijk fraai en zelfs spannend te zijn. Eigenlijk is het best een verademing na al die bijna te gelikte modellen waarmee de markt inmiddels alweer sinds jaar en dag wordt overspoeld. Dat daarbij ook de materiaalkeuze en afwerking echt top zijn, lijkt dan bijna een quasi achteloze vanzelfsprekendheid.

Titan

Terug nu naar de in veel opzichten positief afwijkende Titan reeks. Feitelijk begint het al doordat ieder van de vier modellen met een los verkrijgbaar (analoog!) wisselfilter, zowel passief als actief kan worden aangestuurd! Een mogelijkheid die maar zelden door collega merken wordt aangeboden en naar later in het luisterdeel blijkt, opmerkelijke gehoormatige voordelen weet te bieden. Een tweede punt is de afwijkende technische implementatie door de inzet van het Isobaric principe voor het laag bereik. Simpel gezegd gaat het hierbij om twee achter elkaar geplaatste woofers, waarvan er één onzichtbaar binnen in de kast is geplaatst en die er samen voor zorgen dat het laag dieper doorloopt, beter is gedefinieerd en een lagere vervorming bezit. Kudos voegt daar trouwens nog een zeer nauwkeurig afgestemde baspoort aan de onderzijde aan toe. Dit om vooral het belangrijke ‘leven’ en zeggingskracht in de muziek te behouden. Geheel volgens de verwachting en doordachte Kudos werkwijze, is er voor zo ongeveer iedere maat luisterruimte, systeemtype en (high-end) budget, een passend Titan model. De serie start bij € 9.995,- per paar (inclusief stands) voor de T505 monitor, stijgt naar € 11.995,- voor de kleine T606 vloerstaander. Terwijl de hier besproken T707 een uiterst serieus bedrag van € 17.995,- moet opbrengen. De serie stopt tenslotte bij de machtige en indrukwekkend presterende T808. Een model wat tevens het enige 2,5-weg systeem in de reeks is, want de andere drie modellen zijn allemaal gebouwd volgens het 2-weg principe. Een heel bewuste keuze wanneer ik tijdens de introductie van het merk in Nederland, Kudos eigenaar en ontwerper Derek Gilligan een interview afneem. ‘De Titan serie is onze huidige top en bevat heel veel ontwerpfacetten die ik noodzakelijk vind bij het ontwerpen van werkelijk goede luidsprekers. Denk daarbij aan een nauwkeurig bepaald lijnenspel, inhoud, filosofie en kastmaterialen. Ook de naar onze eigen specificaties bij Seas vervaardigde luidsprekerunits zijn van cruciaal belang. Ik heb daarbij gekozen voor natuurlijke materialen zoals textiel voor de softdome tweeter en papier voor de midwoofers en woofers. Terwijl ik liefst filterhellingen in het wisselfilter zo flauw als maar mogelijk houd. Ook de bewuste keuze voor het eenvoudige 2-weg principe komt hieruit voort. Want zelfs bij een relatief eenvoudig 3-weg ontwerp, ontstaan al snel kleine fasefouten die je nooit helemaal weg kunt krijgen. Dus hoe minder overgangen in het wisselfilter je nodig hebt en hoe minder stijl je hoeft te filteren, hoe puurder, meer faserein en vooral gehoormatig geloofwaardiger het eindresultaat zal kunnen zijn.’