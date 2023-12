Streamingtips #48 – Upside Down, Candy Cane Lane en Bad Surgeon

Candy Cane Lane (Amazon Prime Video)

Eddie Murphy is te zien in de nieuwe kerstfilm Candy Cane Lane. Het is een heel gehypete kerstfilm, maar maakt hij dat ook waar? Dat hangt er helemaal vanaf wat je van een kerstfilm verwacht. In ieder geval gaat in deze film een man en vader een uitdaging aan met een elf en is het de vraag of dat wel zo’n goed idee was, aangezien er magie gepaard gaat met deze wezens. Het is aan onze hoofdrolspeler om de rust weer terug te laten keren in zijn stadje.