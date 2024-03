Nieuwe uitgave: Music Emotion maart 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

ARCAM Radia Series – A25 & ST5 – High-end voor een mid-fi prijsje

ARCAM (1976) is een Engels merk dat al heel lang beschikbaar is in de lage landen. Volgens goed gebruik om alles in hokjes te plaatsen is het een mid-fi merk, maar wel met een enorm kwaliteitsimago. Termen zoals high-end, hifi, mid-fi en lo-fi zijn tegenwoordig nietszeggend en uitgehold. Ze zeggen meer iets over de prijs en minder over de prestaties. Je kunt voor een mid-fi prijs high-end prestaties hebben. ARCAM resideert tegenwoordig onder Harman International Industries en introduceerde recent (10-2023) de Radia Series. In deze review de A25 Integrated Amplifier en ST5 Streamer.

TESTED

AURALiC ARIES G2.2 Wireless Streaming Transporter – Upgrade je Tesla

Op de High End M¸nchen-beurs introduceerde AURALiC voor het eerst een high-end G3-toplijn. Tegelijkertijd ontving de G2-familie een fors geüpdatet Tesla-platform, onder meer met ondersteuning voor Dirac-kamercorrectie. Wordt de nieuwe ARIES G2.2 daarmee de ultieme digitale streamer voor jouw favoriete DAC of geïntegreerde versterker?

ELAC VELA FS 408.2 – Een esthetisch mooie en fijn presterende luidspreker

De redactie van Music Emotion ontvangt het fraai gevormde VELA FS 408.2-luidsprekerpaar van het Duitse ELAC ter review. Deze ranke vloerstaande luidspreker volgt na drie jaar de VELA FS 408 op. Optisch toont de laatste generatie veel overeenkomst met haar voorganger. Het meest opvallende verschil is misschien wel de nieuwe JET 6-tweeter. Is dit een spectaculaire evolutie of eerder een slimme marketingzet?

Canor Audio Virtus I2 – Een warme gloed, maar ook kracht

Hoewel Canor heel uiteenlopende hifi-toestellen bouwt, beschouwt het Slowaakse bedrijf zichzelf toch in de eerste plaats als een buizenspecialist. Met de nieuwe Virtus I2 past het die expertise toe om een high-end buizenversterker te bouwen die ook moeilijkere speakers kan aansturen.

MOON 681 & 641 – Een bijzondere ontwikkelingsstap uit Canada

Steeds vaker zien we in de high-end audiowereld de merknaam MOON opduiken. En dat niet alleen. In het afgelopen decennium lazen we in de internationale hifi-pers ook steeds vaker positieve reviews over MOON. Voor velen nog een redelijk onbekende Canadese fabrikant, maar stilletjes aan verkrijgbaar in maar liefst 45 landen, en dan ook nog bij de beste hifi-dealers. Het jaar 2023 markeerden de Canadezen als een ‘turning point’, met de komst van hun North Collection. Een van de componenten daarvan, de MOON 681 netwerkspeler/dac, kon ik uitgebreid testen, ten huize van het gastvrije team van HOBO Hifi in Arnhem. Althans, dat was ik van plan, maar ook de nieuwe MOON 641 geïntegreerde versterker uit dezelfde collectie roerde zich danig, dus ook daar kon ik niet omheen.

Denon CEOL N12 – Klein muzieksysteem overtroeft soundbar

Soundbars zijn razend populair, maar voor muziek zijn ze zelden de beste oplossing. Door HDMI ARC toe te voegen aan de CEOL RCD-N12, denkt Denon een compacte oplossing te hebben die in alle scenarioís goed presteert. Maar is dat zo?

Yamaha CD-C603 – Multifunctioneel Inzetbaar

Ik kan het niet exact terughalen, maar het is inmiddels zoín twaalf jaar geleden dat ik het fysiek afspelen van cd’s voor gezien hield. De eerste stap was een Olive 4 HD muziekstreamer met ingebouwde harddisk. Klankmatig en qua fysieke verschijning een prachtig apparaat maar, zo bleek tijdens het gebruik, met veel nukken en redelijk onbetrouwbaar. Toen Bluesound zijn intrede deed op de markt waagde ik de gok, en stapte over naar deze nieuwkomer. Het bleek een gouden greep, super betrouwbaar en perfecte ondersteuning in de vorm van upgrades en een helpdesk. Niets deed mij nog terugverlangen naar het afspelen van de zilverkleurige schijfjes. De laatste tijd zie ik echter steeds meer fabrikanten betaalbare cd-loopwerken en -spelers op de markt en lijkt het medium aan een revival bezig te zijn. Mits afgespeeld op een hoogwaardig apparaat is de geluidskwaliteit van bijzonder hoog niveau, dusdanig dat veel luisteraars nooit kennis hebben gemaakt met het volledige potentieel. Met de, voor een review bezorgde, Yamaha CD-C603-speler heb ik niet de illusie high-end weergave in huis te halen. Nee, deze ‘slechts’ 599 euro kostende cd-wisselaar heeft andere kwaliteiten en dito doelgroep.

Teufel Ultima 25 Active – Doeltreffende upgrade voor je tv

Een soundbar is een populaire manier om je tv-geluid te verbeteren. Maar er zijn ook steeds meer alternatieven die werken met twee actieve speakers, wat soms verrassend goed klinkt ten opzichte van een soundbar. Met de Ultima 25 Active bewijst Teufel dat je hiervoor niet per se de hoofdprijs moet betalen.

Pioneer VSA-LX805 – Een echt vlaggenschip

Sinds Pioneer onder hetzelfde dak huist als Onkyo lijkt het prestigieuze Japanse merk naar de achtergrond verdwenen. Maar niet langer, want met de high-end VSA-LX805 eist Pioneer weer een plek in de schijnwerpers op. Onder meer een meegeleverde volledige licentie voor Dirac moet de veeleisende thuisbioscoopbouwer over de streep trekken.

COLUMN: Muzikale gift

PRODUCTNEWS: Sennheiser ACCENTUM Plus

THE DEALER:

Vernieuwde Bang & Olufsen-showroom van van Poulissen – Onbegrensd genieten

Door een inmiddels behoorlijk aantal winkelbezoeken aan de in het hart van het Limburgse Roermond gelegen audio-video specialist Poulissen, heb ik dit inmiddels bijna 30 jaar oude familiebedrijf in mijn hart gesloten. Met name omdat je hier nog vriendelijk, met respect en vakbekwaam geholpen wordt. Voeg daarbij het zeer brede maar ook diepe audio-video assortiment, waaronder de voltallige (!) productrange van het fameuze Deense merk Bang & Olufsen, en u begrijpt vast waarom deze winkel landelijk zoveel bekendheid geniet. Om de presentatie van laatstgenoemde producten nog beter uit te dragen, heeft in de nadagen van 2023 een grote verbouwing plaatsgevonden. Uw verslaggever werd uitgenodigd om te komen proeven van deze vernieuwde wereld rond dit legendarische Deense merk.

REVIEWS: Muziektips Theo Wubbolts en Ruud Jonker

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/audio/ verschenen publicaties van Music Emotion.