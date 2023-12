Review: Harman Kardon Go + Play 3 – Weet te verrassen

Design en installatie

Na het openmaken van de doos valt direct op hoe zwaar deze speaker is. Met een gewicht van 4,7 kilogram valt meteen de uitstekende bouwkwaliteit op. De stevige aluminium draagarm en de goed afgewerkte stof zorgen voor een echte designspeaker die in veel interieurs niet zou misstaan. Achterop vinden we de stroomaansluiting, aux-aansluiting (je kunt dus ook een andere bron aansluiten en bluetooth uitschakelen) en een ‘charge out’. Deze usb-c-aansluiting zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld je smartphone kunt opladen via de ingebouwde batterij van deze speaker. Handig als je in het park zit te genieten van een muziekje en je telefoon is bijna leeg. Bovenop vinden we een glasplaat met touchbediening. Hieronder vind je touchknoppen voor het volume, aan of uit, zie je de status van de ingebouwde batterij met vijf lampjes aangegeven en kun je de bluetoothverbindingsmodus inschakelen. Ook kun je telefoongesprekken aannemen. De knoppen werken soepel en de glasplaat zorgt voor een nog meer premium afwerking van het geheel.

De installatie is ook een fluitje van een cent. Het is tenslotte een bluetoothspeaker. Druk op de powerknop en de speaker gaat aan dankzij de ingebouwde batterij of sluit de speaker aan op een stekker om de batterij op te laden en dit model via een stroomkabel te gebruiken. Even op de bluetoothverbindingsknop drukken en het blauwe lampje gaat knipperen. Zoeken via je smartphone naar een bluetoothapparaat en klaar ben je. Nu kun je direct beginnen met muziek af te spelen.