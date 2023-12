Review: JBL Authentics 500 – Partyspeaker met retrolook?

Design en installatie

Uit een enorme doos komt ook een enorm grote speaker. Voor dergelijke reviews gebruiken we altijd dezelfde tafel, maar de JBL Authentics past er in de breedte maar net op. Bijna 45 centimeter breed, 24 centimeter hoog en 26 centimeter diep. Het is een enorm gevaarte, maar wat ziet deze speaker er goed uit!

JBL keert terug naar de jaren 70 met een fantastisch retrodesign. Zwart, koperen accenten, een leerlook rondom en de zachte voorkant (Quadrex) maken dit meteen één van de mooiste smart luidsprekers ooit gemaakt. Bovenop vinden we drie grote draaiknoppen. Links het volume, rechts draaiknoppen om de treble en bass aan te passen. In het midden vinden we nog twee kleinere knoppen voor het koppelen en voor bluetooth. Achterop vinden we een ethernet- en aux-aansluiting en een aansluiting voor de stroomkabel. Deze speaker heeft geen ingebouwde batterij in tegenstelling tot de andere speakers in de Authentics-serie.

Eenmaal geïnstalleerd en de stekker in het stopcontact was het even zoeken. Het is natuurlijk een smartspeaker, dus welke app hebben we nodig? We missen een handleiding, maar Google wist het antwoord. De JBL One-app. Deze heb je overigens niet nodig als je het bluetoothgedeelte gebruikt, dan kun je gewoon op de bluetoothknop drukken en zoeken met je telefoon, maar aangezien dit model alleen ondersteuning heeft voor SBC als bluetooth audiocodec (dat kan echt niet bij een speaker voor 629 euro), kiezen we toch voor de WiFi-verbinding om er een echte smartspeaker van te maken en om muziek te streamen via WiFi.

De installatie met de JBL One-app ging redelijk soepel, alhoewel het even in twee keer moest, want de eerste keer werd het WiFi-netwerk niet gevonden. De tweede keer ging dit soepel. Vervolgens kregen we de vraag om een firmware-update uit te voeren. En deze update ging helaas steeds opnieuw fout. Bij 71 procent (en twintig minuten later) mislukte de update steeds. De eerste week hebben we de speaker dan ook zonder updates gebruikt. In de tweede week lukte het wonderbaarlijk genoeg wel om de update uit te voeren.