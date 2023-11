Review: Harman Kardon Aura Studio 4 – Terug in de tijd

Geluidskwaliteit en verlichting

Bij de voorgangers van dit model viel het laag volgens veel mensen nogal tegen. Dat heb ik absoluut niet ervaren bij de Harman Kardon Aura Studio 4. Sterker nog, persoonlijk vind ik het zelfs een beetje teveel op de voorgrond. Het geluid uit de Aura Studio 4 klinkt heel erg bombastisch. Is dit echt jouw ding, dan is dit misschien wel de bluetoothspeaker voor jou. Ik mis een beetje de subtiliteit. De Harman Kardon Aura Studio 4 heeft dat typische Harman Kardon-geluid, iets wat we jaren geleden al zagen bij de Harman Kardon Citation One. Veel power, een iets te aanwezige bas en helder geluid. Perfect voor genres als dance, trance en alles met een beat, maar het geluidsprofiel past dan weer niet bij het nieuwe album Hackney Diamonds van The Rolling Stones. En dan is het inderdaad heel jammer dat er geen equalizer aanwezig is. Zelfs het nummer Sweet Sounds of Heaven met Lady Gaga en Stevie Wonder krijgt ineens een danssausje met het aanwezige geluidsprofiel. Subtiel is niet iets wat de Harman Kardon Aura Studio 4 hoog in het vaandel heeft staan. Je kunt niets aanpassen aan het geluidsprofiel en dat missen we echt.

Wel is duidelijk dat de plaatsing van de speaker veel verschil maakt. In principe zorgen de zes luidsprekers ervoor dat het geluid helemaal rondom geprojecteerd wordt en dat hoor je ook. Het geluid wordt rondom de kamer in gebracht en het valt op hoeveel kracht deze speaker heeft. Zet de speaker in een hoek en de bas is nog meer aanwezig. Te dichtbij de hoek in en het laag begint modderig te klinken, dus een beetje afstand van de muur is wel gewenst. Eigenlijk presteert dit model qua power misschien wel boven z’n macht, want zelfs in onze grote woonkamer valt het geluid absoluut niet weg. Helaas is de meegeleverde kabel net een beetje te kort om echt flexibel qua plaatsing te zijn. Je moet de speaker toch vrij dicht in de buurt van een stopcontact plaatsen. Concluderend kunnen we zeggen dat het geluid best ok is. Echt hoogstaand kunnen we het niet noemen, maar wel met voldoende power en met name voor liefhebbers van muziek met een stevige beat. Is dat helemaal jouw ding, dat is het geluidsprofiel van de Harman Kardon Aura Studio 4 echt op jouw wensen afgestemd.

Je kunt het bluetoothgedeelte ook gewoon overslaan en een aux-kabel aansluiten. En dat gaf een veel beter resultaat. Mits je een goede bron kunt gebruiken, en dus geen goedkope smartphone met 3,5mm-aansluiting en een goedkope DAC aan boord, krijg je een veel neutraler en fijner geluidsbeeld te horen. Dat bombastische gaat er een beetje af en afhankelijk van de bron heb je daar natuurlijk opties om het geluid aan te passen. Pas dan laat de Aura Studio 4 horen waar het echt toe in staat is. Ik kan me zo voorstellen dat dit een erg fijne speaker is om op je thuiskantoor te gebruiken.

Dan de verlichting. Vooraf had ik een halve partyspeaker in mijn hoofd met schreeuwerige ledverlichting, maar dat is hier absoluut niet het geval. Het is subtiel en misschien zelfs wel fascinerend. Er komt weinig licht vanaf, dus het schreeuwerige is absoluut niet waar. De diamantjes, zoals Harman Kardon het reliëf noemt aan de binnenzijde, onderaan de koepel zorgt er juist voor alsof het licht lijkt te dansen. Naast het toch al fraaie design van deze speaker heb je zo echt een geanimeerd kunstwerk in huis. Wat mij betreft een leuke extra en het geeft een nieuwe dimensie aan het beluisteren van muziek. Je kunt kiezen uit vijf verschillende lichteffecten met namen als Polar Light, Galaxy, Fireplace, Rainy Night en Cloud. De verlichting synchroniseert met de muziek, maar doet dit heel subtiel. Het is absoluut niet druk of schreeuwerig. En ja, ook met een aangesloten aux-kabel werkt de verlichting gewoon door.