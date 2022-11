Review: Focal Bathys – Focal zonder draadjes

Herkenbaar design

Een zaak waar je duidelijk voor betaald, is design en materialen. We merkten het al op: de Bathys past op dat vlak helemaal bij de hifi-modellen van Focal. Het industriële design dat geïntroduceerd werd met de gesloten Stellia van 3.000 euro wordt ook bij dit model aangehouden. Daardoor lijkt het sterk op duurdere koptelefoons, zoals de Radiance (die samen met Bentley wordt uitgebracht) of de Celestee. Dat is geen slechte keuze, want zo versterkt Focal zijn merkbrede designuitstraling. Het benadrukt ook dat de Bathys echt wel bedoeld is als een volwaardige high-end hoofdtelefoon, wat naar die audiofielen belangrijk is. Maar nog belangrijker: de koptelefoon ziet er knap uit. Een tikje extravagant misschien, maar alleszins niet als een doorsnee massaproduct.

Opvallende elementen zijn de metalen beweegbare beugels die driverbehuizingen vastgrijpen en het opvallende motief aan de buitenkant. Het trekt meteen de aandacht; heel veel cirkels met verschillende diameters lijken haast in een baan rond een sierlijk Focal-vlamlogo te bewegen. Dat logo is bij de Bathys verlicht, wat voor sommigen te veel van het goede zal zijn. Je kunt het gelukkig dimmen of zelfs uitschakelen via de bijhorende app. Geen slecht idee, want anders valt het enorm op als je bijvoorbeeld de Bathys in een verduisterde omgeving gebruikt om een film op een tablet mee te pikken.

Ook de meegeleverde case is op het niveau van de bekabelde premium-Focals. Het is een elegante stoffen case die hard genoeg is om de Bathys te beschermen. Misschien is het wel té mooi om mobiel te gebruiken. We kunnen ons inbeelden dat het textiel snel vlekken kan tonen dan een of ander textiel. Hoe mooi wat je krijgt ook is, misschien was een functionelere case beter geweest voor road warriors.