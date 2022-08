Sennheiser Momentum 4 biedt ANC en 60 uur batterij

De Sennheiser Momentum 4 Wireless levert Signature Sound van Sennheiser en komt met een akoestisch systeem dat aangedreven wordt door een 42mm-transducer. Dit moet volgens Sennheiser zorgen voor een briljante dynamiek, helderheid en muzikaliteit. Dankzij Adaptive Noise Cancellation kunnen gebruikers zelfs in de meest lawaaiige omgevingen in stilte genieten van ieder detail in de muziek. Andersom is er de Transparency Mode, waarmee je met één druk op de knop geluiden van buiten juist wel binnen kunt laten.

De Sennheiser Momentum 4 Wireless is te bedienen via de Sennheiser Smart Control-app met ingebouwde equalizer, sound modes en een Sound Personalization-functie om de luisterervaring naar wens aan te passen. Telefoneren is ook geen probleem met de 2×2 digitale beamforming microfoonopstelling met automatisch windruisonderdrukking.

Het bedrijf zet ook flink in op comfort, zodat je de koptelefoon de hele dag zonder moeite kan dragen. Het combineert een licht gewicht met een royaal gewatteerde hoofdband en dikke oorkussens. De batterijduur is 60 uur en even snel opladen voor tien minuten garandeert tenminste zes uur luisteren. Muziekbediening kan via de touchpad-interface en ook spraakassistenten zijn beschikbaar.

Advertentie

Sennheiser Momentum 4 – Prijs en beschikbaarheid

De bluetoothkoptelefoon is per direct beschikbaar voor preorder. De verkoop van de Sennheiser Momentum 4 Wireless start op 23 augustus en de adviesprijs is 349,90 euro. Daarmee is dit model iets goedkoper dan de derde generatie van de Momentum uit 2019.

Lees meer over Sennheiser.