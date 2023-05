Introductie nieuwe Naim Classic 200-serie en Focal Vestia

To Naim or not to Naim: that is the question

Voor mijn laatste fabrieksbezoek aan deze sympathieke Engelse fabrikant moet ik terug naar 2019. Als ik aan dat bezoek terugdenk, krijg ik net als de voorgaande keren een warm gevoel. Een positiviteit die sterk te maken heeft met de wijze waarop door dit bedrijf producten worden vervaardigd. Noem het passie en gedrevenheid of juist een grote toewijding, maar het zorgt in ieder geval bij veel Naim-liefhebbers voor een gevoel en beleving die aanzienlijk verder gaan dan normaal. Verder past het stoere merk uit Salisbury helemaal in het illustere (cult)rijtje, waar ook het Amerikaanse McIntosh en het Japanse Accuphase deel van uitmaken. Toch is er de afgelopen jaren ook een soort van bedreiging voor dit kostbare gedachtegoed ontstaan. Want waarom wordt dit Engelse merk steeds meer samen gezien met het Franse Focal? Zoals met meer zaken is de reden eigenlijk best eenvoudig en dat heeft zoals zo vaak te maken met geld of beter gezegd forse investeringen. Zo’n 12 jaar geleden stonden de dappere Engelsen namelijk voor een lastige tweesprong. Of doorgaan op de toenmalige (conservatieve) weg en in dat geval voornamelijk bezig blijven met het bouwen van enkel versterkers en luidsprekers. Of het bedrijf laten groeien en een (veel) breder assortiment gaan voeren. Direct gevolg zou echter zijn dat er meer specialistische mensen zouden moeten worden ingehuurd of in dienst moesten worden genomen. Jacques Mahul, oprichter en voorzitter van Focal & Co, had met hetzelfde probleem voor zijn onderneming te maken en merkte in 2011 bij de start van de samenwerking al op: “Voor toekomstig succes is het belangrijkste punt dat er geen toekomst is voor een speaker- of elektronicafabrikant alleen. Partnerschap en samenwerking zijn de weg vooruit, zowel op het gebied van investeringen als R&D. Door samen te werken kun je sneller en succesvoller opereren terwijl je trouw blijft aan de respectievelijke merken. Dit alles is onder de naam VerVent Audio Group bijeengebracht.”