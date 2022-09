De Bowers & Wilkins Px8 is de nieuwste premium koptelefoon van het audiobedrijf, dat beschikt over actieve ruisonderdrukking. Dit model beschikt over 40mm-drivers die voorzien zijn van ietwat gekantelde koolstofkegels. Ten opzichte van de deze zomer verschenen Px7 S2 moet dat zorgen voor een verbeterd detail, verbeterde resolutie en een betere ruimtelijkheid. Bovendien moet deze koptelefoon, dankzij die gekantelde kegels, een accurate soundstage verzorgen die zorgt voor een totale onderdompeling.

Bowers & Wilkins Px8 gepresenteerd

De Bowers & Wilkins Px8 ondersteunt onder meer aptX Adaptive, een audiocodec die we veelal tegenkomen op Android en Windows. En dankzij de digital signal processor, die ontwikkeld is door het merk, is er tevens support voor 24-bit streaming. Maar je hebt hier dan nog wel een goede bron voor nodig. Die bron tref je overigens aan in de app. B&W heeft namelijk streamingdiensten als Deezer, Qobuz en Tidal direct opgenomen in de Music-app, die je gratis kunt downloaden. Die app heb je tevens nodig voor het instellen van de hoofdtelefoon.

Naast de interne verbeteringen, keek de fabrikant ook scherp naar de gekozen materialen. De armconstructie bestaat uit gegoten aluminum, terwijl de oorkussens voorzien zijn van memoryfoam. Daardoor moeten ze lang comfortabel blijven zitten. Om die kussens heen zit nappaleer, dat bekendstaat om zijn duurzaamheid en zachtheid. De koptelefoon is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en gebruind.

Omdat de Bowers & Wilkins Px8 draait op hetzelfde audioplatform als de Px7 S2, is er ook eenzelfde mate van actieve ruisonderdrukking aanwezig. Dat komt goed uit, want die valt zeer in de smaak bij menig recensent. De koptelefoon beschikt over zes mics: twee daarvan zijn bedoeld voor die ruisonderdrukking. Twee andere microfoons houden de omgevingsgeluiden in de gaten, terwijl de laatste twee bedoeld zijn voor telefoongesprekken. Die mics staan nu iets dichter op elkaar, om bijvoorbeeld ruis van de wind beter te kunnen elimineren.

De accu in de Bowers & Wilkins gaat ongeveer dertig uur mee. Helaas laat de fabrikant niet weten of dit met of zonder actieve ruisonderdrukking is. Met vijftien minuten opladen kun je overigens tot zeven uur luisteren; maar ook hier staat voorlopig dezelfde kanttekening.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Px8 is vanaf 28 september verkrijgbaar via de website van Bowers & Wilkins en bij geselecteerde retailers voor een prijs van 699 euro.