Verslag: Visit iEar’ Tilburg & Focal-Naim

Van hoog tot laag (en koptelefoons!)

Links en rechts van de Naim en Focal Utopia-set staan de verschillende Sopra-modellen met de typisch-voor-Focal voorkant die lichtjes gebogen is. Dat zorgt voor een goede ‘time-alignment’; het laag, midden en hoog komt op precies het juiste moment bij de oren van de luisteraar, wat muziek heel natuurlijk doet klinken. Bij Sopra, de lijn net onder Utopia, is de kromming meer uitgesproken dan bij de lagere modellen. “Dit is dan ook echte high-end. Elke speakerunit zit in een aparte behuizing.”

Focal heeft zo zijn eigen manier om een luidsprekerfamilie op te bouwen. Hier staan ze dan: de Sopra N°1 (een boekenplankmodel), N°2 (een vloerstaander) en N°3 (een forse zuilspeaker). Beschikbaar in het oranje en wit, dat zeiden we al, maar ook in een reeks andere kleuren. iEar’ heeft de nieuwste uitvoeringen staan, “met een tricolor-design met een lichtkleurig front waar een donkere streep doorloopt en een donkere houten zijkant.”.

Iets gewaagd maar ook perfect gemikt qua trends, dat is Focal ook wel. “Zwart doen ze natuurlijk en een houtafwerking ontbreekt ook nooit. Maar dit jaar hebben ze bij de Aria Evo X-speakers ook een groen. Harstikke mooi en die wordt ook echt goed verkocht.”

iEar’ toont uiteraard graag de topmodellen van de twee merken als we op bezoek komen. Maar eigenlijk is het hele assortiment van Focal en Naim er te koop. De Franse luidsprekermerk heeft immers een heel ruim aanbod, dat begint bij de heel betaalbare Theva en Vestia over de Aria Evo X en Kanta in de middenklasse, met Sopra en Utopia als vlaggenschepen. En dan die koptelefoons, waarmee Focal in enkele jaren tijd een enorme reputatie heeft ontwikkeld. Begonnen met de luxueuze Utopia-hoofdtelefoon, maar inmiddels is het aanbod premium-modellen heel groot. “Ook de Bathys Bluetooth-koptelefoon is heel populair, en toch is het echt een luxeproduct. Maar dat zie je er ook aan, het is heel knap gebouwd.”. Over synergie gesproken: wie een Focal-koptelefoon kiest, vindt bij iEar’ bij de Naim Uniti Atom Headphone Edition de ideale aansturing. iEar’ verzorgt daarnaast thuisbioscopen en installaties bij klanten thuis, onder meer met de inbouwspeakers van Focal. “We hebben hier zelf een knappe thuisbioscoop met hun luidsprekers gebouwd, helemaal weggewerkt.”

Bij Naim is er bijna dezelfde breedte. Voor wie een knappe oplossing zoekt die heel goed klinkt maar weinig plaats inneemt, zijn er de Mu-so draadloze speakers. Daarboven heb je de Uniti-lijn, alles-in-één-apparaten die een knap design huwen aan een uitstekende app met streaming. En de oorvriendelijke muzikale klank waar de Britten voor bekendstaan. Onlangs werd in de Uniti-lijn de machtige Nova PE gelanceerd, te horen bij iEar’. Wie verder wil gaan, kan met de losse componenten aan de slag. Helemaal aan de top staat de Statement-versterker van 250.000 euro. Om van te dromen, zeg maar.