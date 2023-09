Review: Denon PerL Pro – Aangepast aan jouw oren

Een nieuwe start voor NuraTrue Pro

Nu wordt de PerL Pro bij ons gepresenteerd als ‘nieuw’, maar dat klopt niet helemaal. Dit product werd in de V.S. reeds voor de zomer gelanceerd, nu volgt de Europese introductie. Echt oud is het echter niet, en het beperkt aantal reviews aan de andere kant van de oceaan doet vermoeden dat de toestellen ook voor de Amerikanen niet echt breed beschikbaar waren. Sowieso grijpen deze oortjes terug naar een bestaand product. Ze lijken als twee druppels water – behalve voor het logo – op de NuraTrue Pro die vorig jaar via Kickstarter werd onthuld. Afgaande op de specificaties is er niet zoveel veranderd. Al verstaan we wel dat ze langs de Japanse ‘Sound Master’ van Denon zijn gepasseerd om ze de juiste tuning te geven.

De PerL Pro die we hier bekijken is een echt topmodel die voor 349 euro in de winkel ligt. Er is daarnaast een gewone PerL die danig goedkoper is. Voor 199 euro krijg je een gelijkaardig design, ruisonderdrukking en zelfs die ATT-functie. Je mist dan wel zaken als de lossless-modus en spatial audio en je boet in op vlak van batterijleven.

Volgens Denon kun je bij de PerL Pro rekenen op 8 uur autonomie (zonder ANC), met verdere oplaadbeurten via de eerder functionele case tot 32 uur. De case is draadloos oplaadbaar, dat is wel handig.