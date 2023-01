Review: Bowers & Wilkins Pi7 S2 – Oortjes mikken op de top

Blauw met goud

Bij grote koptelefoons kun je makkelijker luxe toevoegen. Wat leder hier, wat metaal daar, en je eindigt met iets kostbaarder. Bij kleine in-ears is dat wat moeilijker. De toestellen moeten immers compact en licht blijven. Veel mensen willen bovendien oortjes die discreet zijn. Het idee is immers dat je TWS’en in je oren laat, ook als je even met je collega’s een praatje maakt. Om dat mogelijk te maken zijn de Pi7 S2’s voorzien van een transparantiemodus die stemmen doorlaat. In de bijhorende app kun je instellen hoe transparant deze modus is, wat wel handig is in lawaaierige open kantoren.

Ondanks de beperkingen die vasthangen aan hun kleine formaat, heeft Bowers & Wilkins wel een zekere klasse aan de Pi7 S2 kunnen geven. De toestellen ogen dankzij de metaalachtig lijkende buitenkant chiquer dan de koelkastwitte kunststofoortjes die de norm zijn. Er zijn drie kleuruitvoeringen, ook voorzien van chique namen: Satin Black, Canvas White en Midnight Blue. Die laatste combineert een donkerblauw met goudkleurige accenten – dat heeft iets koninklijk, vinden we. De touchcontrols op de buitenkant werken (voor een keer) prima. Ook de case is in een bijhorend kleurenschema getooid en ziet er wat netter uit dan een doorsnee laaddoosje.