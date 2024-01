De nieuwe line-up aan Odyssey OLED Gaming Monitoren omvat de Odyssey OLED G9 (modelnaam: G95SD), de Odyssey OLED G8 (modelnaam: G80SD) en de Odyssey OLED G6 (modelnaam: G60SD). Vorig jaar toonde de Zuid-Koreaanse fabrikant ook nieuwe gamingmonitoren tijdens de CES 2024 in Las Vegas. De topper van de drie modellen is de Odyssey OLED G9, een curved en ultrabrede gamingmonitor van 49-inch met DQHD-resolutie van 5.120 bij 1.440 pixels, beeldverhouding van 32:9 en refresh rate van 240Hz.

De Odyssey OLED G8 is een platte OLED-gamingmonitor van 32-inch met een resolutie van 3.840 bij 2.160 pixels en een beeldverhouding van 16:9. Ook hier vinden we een verversingssnelheid van 240Hz. Tot slot is daar de Odyssey OLED G6, een QHD-monitor van 27-inch met resolutie van 2.560 bij 1.440 pixels, refresh rate van 360Hz en beeldverhouding van 16:9.

Alle drie de monitoren beschikken over OLED Glare Free om lichtreflecties te minimaliseren en ondersteuning voor VESA DisplayHDR True Black 400 voor levendige kleuren en volop details. Je hebt de beschikking over twee HDMI 2.1-poorten, een USB-hub en DisplayPort 1.4-ingang. Ook krijg je een in hoogte verstelbare voet met kantel-, zwenk- en draaipunten.

De Odyssey OLED G9 en Odyssey OLED G8 zijn voorzien van Multi Control voor een verbinding tussen meerdere apparaten. Ook heb je toegang tot de SmartThings Hub voor het bedienen van al je smarthome-apparaten. Deze twee modellen zijn tevens te gebruiken als alles-in-één entertainmenthubs en zijn uitgerust met het Samsung Smart TV-platform voor toegang tot streamingdiensten en cloudgamingdiensten.

Prijs en beschikbaarheid

Prijzen en beschikbaarheid van de Odyssey OLED Gaming Monitoren zijn op dit moment nog niet bekend. Tijdens de CES 2024 in Las Vegas hopen we hier meer over te horen.