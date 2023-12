LG komt in 2024 met een nieuwe line-up soundbars. De topmodellen krijgen een handige nieuwe functie waarmee ze draadloos te koppelen zijn aan televisies van het merk. Ook de audioweergave is verbeterd, met vernieuwde tweeters en woofers.

Het topmodel voor 2024 is de 9.1.5-kanaals S95TR. Deze soundbar komt met vijf up-firing drivers, side-firing drivers, een draadloze subwoofer en draadloze speakers voor de achterzijde van de kamer. Het totale vermogen van de soundbar bedraagt 810 Watt, er is ondersteuning voor Dolby Atmos en ook DTS:X wordt ondersteund.

Volgens LG weet de soundbar precies waar de televisie geplaatst is en past de soundbar de weergave daarop aan. Dankzij Wow Orchestra synchroniseert de soundbar met een compatibele LG-televisie en kan de soundbar ingesteld worden via de interface van de televisie. Wowcast ondersteunt hi-res audio, voor onder meer Dolby Atmos en DTS:X.

Naast de S95TR komt de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2024 met de SG10TY, S90TY, S70TR, S70TY, S60TR, S60T, S40T en S20T soundbars. De SG10TY is speciaal ontwikkeld om perfect te passen bij de oled tv’s van het bedrijf, terwijl de S70TY speciaal voor de QNED lcd-modellen ontwikkeld is. Beide soundbars kunnen draadloos verbinding maken met de televisie waardoor een hdmi-kabel tot het verleden behoort.

Tot slot is de AI Room Calibration-functie voor 2024 vernieuwd. Hiermee kunnen voortaan ook de achterspeakers gekalibreerd worden. Sommige nieuwe soundbars komen met een Pro-versie van deze functie waarmee de speakers in de kamer virtueel verplaatst kunnen worden wanneer ze fysiek niet op een optimale positie staan.

CES 2024 gaat begin januari van start in Las Vegas. Tijdens de beurs zal LG meer details bekendmaken over zijn nieuwe soundbars en televisies.