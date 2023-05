Nieuwe Canton Reference Series op komst en nieuwe distributeur

Dit weekend is de High End 2023 in München. Deze gerenommeerde audiobeurs is al vier decennia lang een bron van inspiratie voor producenten, verkopers en consumenten van hoogwaardige audioapparatuur. Tijdens High End 2022 vierde Canton nog het 50-jarig bestaan, maar dit jaar gaat Canton opnieuw een hoogtepunt vieren. Tijdens de beurs wordt de nieuwe Reference Series gepresenteerd. Je kunt de nieuwe luidsprekers zelf ervaren in München. De fabrikant heeft alvast een kleine teaser de wereld in gestuurd ter viering van de nieuwe serie luidsprekers. Behalve de teaserafbeelding hieronder is er verder nog niets bekend. Vorig jaar nog zijn we bij FWD.nl aan de slag gegaan met de Canton Reference 7 K (zie foto boven).

Nieuwe distributeur Mika

Naast de introductie van de nieuwe Reference Series heeft Canton nog meer nieuws te melden. Vanaf 1 mei is Mika de distributeur van Canton in de Benelux. Samen willen ze het succes van Canton in Duitsland ook over gaan brengen naar de Benelux. Het bedrijf heeft een eigen website in Nederland gelanceerd voor alle HiFi-klanten en je kunt tevens de dichtstbijzijnde dealer vinden en vragen stellen via de livechat. De nieuwe website vind je op canton.nl.