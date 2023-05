Deel van een groter Smart-geheel

Dankzij de flexibiliteit van het onderliggend Canton Smart-platform kun je twee Smart Soundbox 3’s tot een stereopaar combineren. Dat bekijken we ook in deze review. De stap naar ‘echte’ stereo is behoorlijk interessant als je wat aandachtiger wil kunnen luisteren, ook in een wat grotere ruimte. In dat laatste geval kun je een enkele speaker of een stereopaar nog verder uitbreiden met een subwoofer. Zo zijn er momenteel drie modellen, incluis de Smart Sub 10 die aan de muur kan gemonteerd worden. Daarnaast kun je, zoals we in de review van de Smart Soundbar 10 gen2 deden, een paar Soundbox 3-speakers inzetten om surroundgeluid naar achteraan in de kamer te brengen. Zo krijg je een omhullendere ervaring.

Zo raken we wellicht de grootste troef van het Canton-verhaal aan. Deze speakers horen bij het Smart-aanbod van de Duitsers. Die is veel uitgebreider dan bij Sonos en nagenoeg alle rivalen. Enkel het BluOS-ecosysteem (dat door verschillende audiomerken wordt gebruikt) komt in de buurt. Maar zelfs dan blijft Canton opvallend veelzijdig en is het aanbod aan Smart-speakers en andere toestellen bijzonder groot.