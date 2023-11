Bezoek Canton: Vijftig jaar oud, maar met blik naar toekomst

Canton huist al sinds de oprichting in 1972 in het dorpje Weilrod. Begin jaren zeventig nam het bezit van een oude school. Doorheen de jaren bleef het uitbreiden en werden er stelselmatig gebouwen bijgeplaatst. “In 2000 hadden we echt een groot stuk grond nodig voor een fabriek. De aanpalende terreinen waren echter te vochtig. Uiteindelijk hebben we dan net over de Tsjechische grens een tweede fabriek gebouwd”, vertelt verkoopdirecteur Dirk Klingels. Daar worden de goedkopere Canton-modellen gebouwd, in Weilrod de duurdere. Op het Canton-hoofdkwartier vindt ook de ontwikkeling van nieuwe producten en speakers plaats. De naam die daarbij altijd valt is die van technische directeur Frank Göbl, evenens verantwoordelijk voor de diepe samenwerking met Skoda. Op een aantal van hun grotere modellen kun je een uitgebreid Canton-geluidssysteem krijgen. Toevallig hebben we er ervaring mee, want tot voor kort reden we rond met een Superb met audio van Canton.

Dat is niet de enige link met de autowereld. Canton bouwt ook al lang een opvallende lijn speakers voor een prestigieus sportwagenmerk uit Duitsland, gemaakt uit onderdelen van bekende modellen. Nu wil je wellicht over welk merk het juist is, maar: “Het is niet echt een geheim, maar we mogen officieel de naam niet verklappen. De speakerverkoop verloopt ook volledig via de dealers van het merk.”