Canton onthult de nieuwe Reference serie luidsprekers

Innovatief kastontwerp

Het hart van de Reference serie is het moderne, afgeronde ontwerp. De ingewikkelde kaststructuur van de nieuwe Reference luidsprekers is zorgvuldig ontworpen om een hoogwaardige geluidservaring te leveren en tegelijkertijd ongewenste resonanties te minimaliseren. Het voordeel ligt in de elegante presentatie, met leefruimte-vriendelijke afmetingen die zowel visueel als sonisch moeten boeien. Elk model is uitgerust met geavanceerde computergestuurde interne versterking om trillingen te minimaliseren en een heldere geluidskwaliteit te garanderen. De integratie van een nieuwe basgeleider moet zorgen voor een diepe en krachtige basweergave.

Materiaal versus Technologie

Om de balans tussen stijfheid en gewicht te bereiken, transformeren de BCT-membranen van het lage- en middentonensysteem 25% van de moleculaire structuur van een aluminiumconus in een keramische structuur, die vervolgens wordt verfijnd met wolfraam- en andere metaaldeeltjes. De speciaal gevormde zwarte midrange keramische conus in TCC technologie stabiliseert het membraan verder, waardoor ongewenste resonanties en vervormingen worden gereduceerd.

De hoge tonen van de Reference hoogfrequentie systemen worden bereikt door het gebruik van lichte en stijve BC domes. De vorm van de nieuwe asymmetrische golfgeleider optimaliseert het stralingsgedrag zowel in het crossoverbereik als in het hoogfrequentiebereik boven 15.000 Hz. Een nieuw geïntroduceerd thermoplastisch materiaal met een hoog moleculair gewicht, POM, maakt deel uit van onze nieuwe Reference Series. POM staat vooral bekend om zijn hoge stijfheid, uitstekende akoestische dempingskenmerken en superieure maatvastheid.

Goed doordachte Details

Dankzij de geïntegreerde midrange-high-frequency aanpassing kunnen alle vloerstaande luidsprekers en de center worden afgestemd op de akoestiek van de ruimte en individuele luistervoorkeuren. De Reference 9, een 2-weg compacte luidspreker, biedt aanpassing van de hoge frequenties. De CNC-gedraaide, gepoedercoate stalen voeten dragen niet alleen bij aan de stabiliteit, maar minimaliseren ook ongewenste trillingen die de geluidskwaliteit in gevaar zouden kunnen brengen. De nieuw ontwikkelde gevlokte pakking voor het luidsprekerchassis zorgt voor een effectieve ontkoppeling en draagt met een buitengewoon oog voor detail bij aan een indrukwekkende luisterervaring. De krachtige digitale versterker van de Reference Subwoofer, met een indrukwekkende 750 watt voor audiofiel genot, beschikt over ingangen voor zowel hoog als laag. Het hoogwaardige lagefrequentiesysteem produceert lage tonen tot 18 Hz en draagt zo bij aan een hoogwaardig geluidsbeeld.

Highlights van de Reference Series

Complex kastontwerp met sierlijke rondingen

Nauwkeurig ontworpen interne versterking binnenin de kast

BCT-membranen en “wave-fold” technologie

BC koepels in het hoge frequentiebereik

POM-materiaal in de aansluitingen en afdekringen “Next-gen bass guide “

WBT next-gen aansluitklemmen

High-end crossovers voor geoptimaliseerde stralingskarakteristieken en superieure impulsrespons

Volumeregeling voor alle modellen

Hoogwaardige interne bedrading

Poedergecoate stalen voet

Kastafwerkingen: Wit Satijn Pianolak Zwart Walnoot Fineer (Reference 2 & Reference 7)



Modellen Overzicht: