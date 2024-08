Review: Argon Forte WiFi – Drie WiFi-speakers boordevol opties

Deens design

Je kunt als Deens merk natuurlijk niet in de markt staan zonder rekening te houden met industrieel design. Argon maakt op dat vlak bewuste keuzes, wellicht omdat ze met hun speakers mikken op mensen die niet per se een grote woonkamer hebben. Vandaar het bestaan van de A4 en A5, twee boekenplankspeakers waarvan zelfs het grootste A5-model nog altijd compact genoemd mag worden. De A4 is helemaal petit, amper 14,3 x 24 x 29 cm, wat het geschikt maakt voor gebruik aan een computer. De nearfield-prestaties zijn daarvoor wel goed genoeg. Het A55-model is dan weer een vloerstaander die slank genoeg is om onopvallend in de kamer te staan. Z’n hoogte van 85 cm is echt heel bescheiden.

De drie Forte WiFi-modellen zijn heel netjes afgewerkt, met afgeronde hoeken en een kleurlaag die naadloos over de behuizing ligt. Het ziet er zeker niet goedkoop uit. Een aantal zaken zorgen zelfs voor een zeker luxegevoel. Zoals de metalen ringen rond de drivers en de luidsprekerrooster met een fraai Scandi-stofje.

Alle drie modellen zijn beschikbaar in een satijnwit, matzwart of walnoot. Die twee laatste kleuredities zijn naar goede Argon-gewoonte wat opvallender doordat de metalen driverringen koper- of goudkleurig zijn. Bij de Forte A4 en A5 WiFi is er een vierde kleuruitvoering die hip uit de hoek komt: een donkerder blauw, met zilverkleurige banden rond de tweeter en woofer.

In het blauw kun je de Forte WiFi A55 niet krijgen. Wel kun je deze ranke vloerstaander nog slanker maken door de vooraf gemonteerde voet te verwijderen en onderaan spikes aan te brengen. Met basis staat hij wel een stukje stabieler, niet onbelangrijk in huizen met kleine kinderen en springgrage katten.