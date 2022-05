Argon Audio lanceert nieuwe platenspeler TT-4 voor 649 euro

Het Deense merk Argon Audio heeft sinds 2008 ruim 60.000 platenspelers in Noord-Europa verkocht. Vandaag lanceert het merk naar eigen zeggen de beste draaitafel tot nu toe: de Argon Audio TT-4. Tot op heden verkocht het merk voornamelijk entry-level modellen. Met de TT-4 wil Argon Audio ook de markt van de midrange platenspelers betreden.

De TT-4 beschikt over ATS-technologie. Dit is een nieuwe technologie waar patent op aangevraagd is en staat voor Anisotropic Torsion Stabilizer. Het komt er in feite op neer dat de carbon fiber-toonarm in eerste instantie wat problemen kende met distorties en resonanties. De nieuwe gepatenteerde technologie, waarbij er een kleine opening aan de onderkant van de toonarm geplaatst is, moet dit tegengaan, waarbij resonanties en distorties worden geëlimineerd voor een natuurgetrouw geluid. Volgens Argon Audio presteert deze platenspeler daarmee boven verwachting in deze prijscategorie.