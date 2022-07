We willen het verschil maken

Argon Audio werd rond de eeuwwisseling opgericht in Denemarken. Het ontstond niet uit het niets, maar vormt meteen deel van het groter audio-imperium rond Peter Lygndorf. Hij staat bekend als de man achter Lygndorf-Steinway, DALI en Purifi, maar was veel eerder (in 1980) de oprichter van HiFi Klubben. In Scandinavië is deze winkelketen overal te vinden, en het is ook in Duitsland en Nederland sterk aanwezig met meerder verkooppunten. Argons initiële missie was betaalbare audioproducten bedenken en produceren die in deze winkels te koop zouden zijn. Dat lukte heel goed, maar in 2019 werd besloten dat Argon best wat ambitieuzer mocht worden. Daarom werd het Deense bedrijf verzelfstandigd en gestart met het ontwikkelen van een nieuwe lijn eigen sterke producten. De TT-4-draaitafel die recent getest werd in FWD Magazine is daar een mooi voorbeeld van. Het is een wat duurdere platenspeler die zelfs uitpakt met een innovatieve toonarm, waardoor het zich onderscheidt van de vele rivalen die zich eerder zelden bezighouden met technische verbeteringen.

Inmiddels blijven de Argon-producten wel beschikbaar in HiFi Klubben. “We profiteren ook heel veel van de feedback die we krijgen van de 800 werknemers van de winkelketen”, luidt het. Daarnaast zijn de producten ook elders te koop en online – en dat is echt nieuw. “Alles aan redelijke prijzen en altijd met een Scandinavische designesthetiek. Door te focussen op producten ontworpen in Denemarken, Scandi-design, een verrassend geluid en producten die gebruiksgemak voorop stellen, is Argon op koers om in Europa een favoriete leverancier van moderne audioproducten te worden.”

Met die strategie weet het merk soms enorm te verbazen, zoals met de Solo-streamer van 250 euro die een goed geïmplementeerde DAC combineert met uitgebreide streamingopties. Zelfs Roon. Het is eenvoudig lijkend kastje dat een manier biedt om een bestaand muzieksysteem helemaal te upgraden.

Het doel van Argon blijft wel nog altijd veel bieden voor een redelijk bedrag. “Je gaat van ons nooit opeens heel dure producten zien verschijnen”, zegt Reinholdtsen. “We willen niet ultragoedkoop zijn, maar producten uitbrengen die echt het verschil maken. Toestellen die een gat in de markt vullen en die echt veel waar voor je geld bieden. De bedoeling is niet dat we eindigen als een high-endbedrijf die met ‘unobtainium’ dingen bouwt en drivers bekleedt met diamant of zoiets. We willen hi-fi toegankelijk maken.”