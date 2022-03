Panorama 3: Eerste Dolby Atmos-soundbar van Bowers & Wilkins

Een groot verschil wel met het verleden: de nieuwe Panorama is ontworpen om heel onopvallend te zijn. De hoogte is beperkt tot 6,5 cm, waardoor de Bowers & Wilkins bij de meeste moderne tv’s met een lage voet kan geplaatst worden. Het wordt ook geleverd met een bracket voor muurmontage. Qua breedte is het afgestemd op een 55-inch tv, maar de soundbar kan ook met een kleiner of groter scherm gebruikt worden, zegt de fabrikant.

De Bowers & Wilkins is boven- en onderaan afgewerkt in metaal, met een luidsprekerdoek die de voorzijde en de zijkanten bedekt. Bovenaan is er een stuk glas die touchcontrols bevat. Dat merk je niet meteen omdat de iconen pas oplichten als er een vinger in de buurt komt.

Intern bevat de Panorama 3 dertien aparte drivers of speakers in een 3.1.2-configuratie aangedreven door tien 40 W-versterkers. De verschillende drivers vooraan leveren de stereo- en centerkanalen, terwijl er bovenaan de soundbar het nodige is voorzien om Dolby Atmos mogelijk te maken. Twee speakers zijn onder een hoek geplaatst zodat geluidseffecten op het plafond kunnen weerkaatsen en je de indruk te geven van een 3D-geluidsbeeld. Bovenaan zijn er ook twee grotere woofers van 100-mm geplaatst die moeten zorgen voor goede laagprestaties. Er is immers, zoals gezegd, geen aparte draadloze subwoofer. Er is ook geen mogelijkheid om dit te doen.

De Panorama 3 soundbar bevat hetzelfde platform als de vernieuwde Zeppelin-draadloze speaker. Streamen kan dus via de Music-app waarin verschillende streamingdiensten aanwezig zijn, incluis Deezer, Soundcloud, Tidal en Qobuz. Daarnaast bezit de soundbar AirPlay 2 en Spotify Connect, en kun je streamen via Bluetooth met ondersteuning voor aptX Adaptive. De Panorama 3 is officieel geen product uit de Formation-familie van multiroomproducten, maar er is een zeker samenspel mogelijk via de Music-app. Nog dit jaar krijgt de Panorama (en de Zeppelin) multiroom-mogelijkheden.

Bowers & Wilkins legt niet enkel qua design de nadruk op minimalisme en eenvoud bij gebruik. De Panaroma komt zonder remote en heeft ook geen geluidsmodi.

De Bowers & Wilkins Panorama 3 is beschikbaar in maart en zal 999 euro kosten.