Dit jaar kunnen we rekenen op een nieuwe versie van de Sonos Move. Dat nieuws verscheen al in maart, maar nu ligt er extra informatie op straat. De speaker is namelijk gepost bij de FCC, de Amerikaanse communicatiewaakhond. Daar staat de luidspreker bekend als modelnummer S44.

Uit de nieuwe informatie blijkt dat de Sonos Move voor 2023 zowel wifi als bluetooth ondersteunt, en dat tegelijkertijd. Je hoeft dus geen gebruik te maken van een vervelende schuifregelaar die wisselt tussen beide standen. Heel erg verrassend is dit niet, aangezien de Sonos Roam, Sonos Era 100 en Sonos Era 300 ook over die functionaliteit beschikken. Daardoor kun je bijvoorbeeld muziek afspelen via bluetooth en die over de andere speakers binnen je wifi-netwerk verspreiden.

Wanneer verschijnt de nieuwe Sonos Move?

Het FCC-document geeft verder helaas geen geheimen bloot. Maar het feit dat de Sonos Move nu opduikt bij de Amerikaanse instantie, duidt op een naderende release. De speakerfabrikant heeft zelf nog niet bekendgemaakt wanneer we het nieuwe product kunnen verwachten, maar dat hoeft nu niet lang meer te duren.

Waarschijnlijk gebeurt dit nog voor het einde van de zomer, dus in de komende tweeëneenhalve maand. De Move is namelijk lekker draagbaar en daardoor een ideale reiskompaan. En in het verleden was het zo dat wanneer een Sonos-product opduikt bij de FCC, de aankondiging vaak binnen een maand volgt. Dat was immers ook zo bij de Roam. Maar goed, dat moeten we dus nog even afwachten.

Tot die tijd kun je nog eens de recensie van de eerste Sonos Move erop naslaan, om te kijken wat er destijds goed en fout ging. En dan hopen dat het merk ook overige problemen aanpakt, zodat de Move (Gen 2) volop ruimte krijgt om te schitteren.