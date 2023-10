Nieuwe uitgave: Home Emotion 5 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

REPORT: JL Audio – “Mét subwoofer is altijd beter”

Rond subwoofers hangen veel misverstanden. Dat ze allemaal hetzelfde doen bijvoorbeeld. Of dat een sub enkel nuttig is bij een thuisbioscoop. Maar dat klopt niet. Want zoals een uitgebreide kennismaking met de subwoofers van JL Audio bij Audio TV Centrum Eindhoven Èn thuis aantoonde, is een sub in elke situatie een verrijking. Ook voor muziek en in een stereosysteem.

TESTED:

IKEA VINDSTYRKA – Slimme lucht-kwaliteitsensor

IKEA heeft met de VINDSTYRKA zijn eerste slimme luchtkwaliteitsensor uitgebracht. Deze sensor meet de luchtvochtigheid, temperatuur, PM2.5-waarden en tVOC-deeltjes. We bekijken de sensor in deze review.

Foscam V8EP PoE camera – Een robuust ‘all weather’ product

Foscam heeft inmiddels een brede range aan cameraís. Voor elke toepassing is er wel een exemplaar beschikbaar. De nieuwe V8EP PoE camera hoort bij de groep PoE security cameraís, biedt 4K/8MP en heeft onder andere two-way communicatie, een spotlight en vehicle detection. De lijst met features is aanzienlijk langer dan de korte marketing-teaser doet vermoeden. De nieuwe V8EP werd hier aangesloten binnen het bestaande net van Foscam camera’s.

Panasonic TX-42MZW984 – OLED-kwaliteit in het klein

Ook Panasonic heeft kleinere OLED-modellen in de line-up staan. Heb je geen boodschap aan een grote tv, dan biedt deze TX-42MZW984 alle voordelen van een OLED-tv in een kleiner formaat. De specificatielijst laat uitstekende prestaties vermoeden, maar daar betaal je wel een prijs voor.

ATAG KU8574K2C – Wijnklimaatkast met online functies

Steeds meer apparaten in huis krijgen een slimme make-over, zeker ook in de keuken. Zelfs de ‘eenvoudige’ wijnklimaatkast is tegenwoordig in een geavanceerde, slimme variant te krijgen. In deze review bekijken we een premium onderbouw wijnklimaatkast van ATAG, voorzien van diverse handige en slimme functies.

Nanoleaf 4D – Betaalbare Ambilight voor iedere tv

Nanoleaf belooft een meeslepende entertainment-ervaring met het nieuwste product van het bedrijf. De Nanoleaf 4D spiegelt het tv-scherm en projecteert dit met verlichting achter de wand van je televisie. Komt dat je bekend voor? Dat kan kloppen. Dit is net als Ambilight bij Philips, maar dan met de heldere en felle kleuren van Nanoleaf.

HOMEAUTOMATION:

Slim en duurzaam verwarmen – Inspelen op persoonlijk comfort & energiebesparing

Het slim en tevens duurzaam verwarmen van jouw smarthome houdt veel meer in dan het installeren van het slimme thermosstaat met tijdschakelaar. Het gaat om de keuze bij de verschillende verwarmingssystemen ansich, de juiste toepassing en plaatsing. Uiteraard gaat het behalve behaaglijk warm en het klimaat eveneens om onze portemonnee. Hoe te besparen op het verbruik en kosten. Lonen de gedane investeringen zich wel in de tijd?

