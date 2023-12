Nieuwe interface en zoekfunctie dankzij grote HEOS 3.0-update

Update was nodig

Bij z’n introductie in 2014 was HEOS het antwoord van Denon en zustermerk Marantz op Sonos. Er zijn veel gelijkenissen tussen Sonos en HEOS, waaronder dat je via de HEOS-app ondersteunde audiotoestellen en draadloze speakers bedient en kunt koppelen. Muziek afspelen kan via ingebakken streamingdiensten of via internetradio. HEOS pakte wel meteen uit met een ruimere ondersteuning voor eigen bestanden, door meer formaten en hi-resaudio afspeelbaar te maken. De app liet ook makkelijk toe om audio van ingangen naar andere zones te sturen.

In de afgelopen tien jaar zijn er vooral achter de schermen veel updates geweest. Dat was onder meer nodig om de stabiliteit te behouden terwijl HEOS in steeds meer apparaten werd ingebouwd. Zo is HEOS een vast ingrediënt geworden bij versterkers en AV-receivers van Denon en Marantz, is er een lijn draadloze speakers opgedoken onder de noemer Denon Home en is HEOS geïntegreerd in producten van de merken Definitive Technology en Polk. De interface van HEOS bleef echter al die jaren onveranderd, op een kleine update na die het mogelijk maakte om de interface in het wit te tonen. Dat zorgde inmiddels voor een sobere gebruikservaring – wat voor een vast minpuntje bij reviews zorgde.

Naast bovenstaande grote veranderingen zegt Masimo, het moederbedrijf achter Denon en HEOS, dat er achter de schermen gesleuteld werd aan veel zaken: “Er zijn verbeteringen op het gebied van de toegang tot apparaten, de draadloze surround-technologie, de inlogbeveiliging, het afspelen, de in-app besturingselementen, de audiosynchronisatie en de in-app berichtgeving.”

De HEOS 3.0-update zou op alle bestaande HEOS-producten beschikbaar moeten zijn. Dat lijkt anekdotisch te kloppen. Wij zagen het simultaan op een nieuwe Denon AVC-A1H en Marantz Stereo 70s binnenrollen, maar ook op een zeer oude HEOS 1-speaker en een Denon CEOL N10-systeem van enkele jaren geleden.