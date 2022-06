Met deze (betaalbare) speakers kun je een goed feestje bouwen

Er gaat niets boven een lekker tuinfeest. BBQ aan, zon op je gezicht, vrienden om je heen en een lekker muziekje erbij. Het is helemaal niet nodig om met een gigantische geluidsset op de proppen te komen. Er zijn genoeg betaalbare speakers die veel en goed geluid kunnen voortbrengen. Ze zijn nog draagbaar ook, waardoor je ze in de winter voor binnenfeestjes op een slimme plek in je woonkamer kunt zetten.

Speakers om een feestje te bouwen

Het buitenseizoen is vaak het beste seizoen om een Bluetooth-speakertje in je tas te gooien en eropuit te trekken. Lekker in de zon liggen op het strand, in het park spelletjes doen of zelfs in het zwembad duiken: voor elk feestje is wel een speaker te vinden. De meeste speakers zijn via USB-C of micro-USB op te laden. Via Bluetooth maak je verbinding met je telefoon, waarna je muziek kunt afspelen via bekende streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music en Tidal.

Let op: vaak gaat alle audio van je telefoon op de speaker, waardoor als je bijvoorbeeld even Instagram Stories of TikToks tussendoor wil kijken, de muziek waarschijnlijk plaatsmaakt voor de geluiden uit de video’s op social media. Ook als je bijvoorbeeld je gewone telefoongeluid aan hebt voor notificaties, dan zal de muziek worden verstoord door bliepjes. Het is dus aan te raden je meldingen voor WhatsApp tijdelijk uit te schakelen en social media misschien toch even links te laten liggen. Sowieso een goed idee: je bent per slot van rekening op een feestje.