Eerste details Sennheiser Ambeo Mini soundbar duiken op

Als puur audiomerk gooit Sennheiser met de Ambeo soundbar al jaren hoge ogen. De eerste Ambeo soundbar was van een flink formaat én had een indrukwekkend prijskaartje. De kleinere Ambeo Soundbar Plus werd vorig jaar erg goed ontvangen, ook door ons, met name door zijn indrukwekkende Ambeo-geluid. Binnenkort wordt er een nog kleiner model aan de line-up toegevoegd; de Ambeo Soundbar Mini.

Op de website van Sennheiser staan de eerste details over de Ambeo Soundbar Mini. Deze zeer compacte soundbar moet volgens de fabrikant de beste geluidskwaliteit in een kleine vormfactor mogelijk maken. Het is een alles-in-één soundbar die met name bedoeld is voor de kleinere ruimten, in combinatie met een kleine televisie. Kijkend naar de foto’s heeft de soundbar waarschijnlijk een formaat van zo’n 70 centimeter.

De luidspreker biedt alles wat je vandaag de dag van een premium soundbar mag verwachten, waaronder Dolby Atmos, DTS:X, Ambeo-sound en de mogelijkheid om de audioweergave middels een kalibratie op de ruimte af te stemmen. Sennheiser spreekt daarnaast over multiroom-mogelijkheden, een nachtmodus en ondersteuning voor spraakbediening middels Amazon Alexa. Ook zijn bluetooth, wifi, Chromecast, AirPlay 2, Spotify Connect en Tidal Connect aanwezig.

Advertentie

Over de prijs en beschikbaarheid is nog niets bekendgemaakt, maar de Ambeo Soundbar Mini zal waarschijnlijk een paar honderd euro goedkoper zijn dan de 1.499 euro kostende Ambeo Soundbar Plus.