Draadloze luidsprekers: Hoe werken ze en welke soorten zijn er?

Soorten draadloze luidsprekers

Er zijn verschillende soorten draadloze luidsprekers, afhankelijk van waar je ze voor wilt gebruiken. Zo zijn er luidsprekers die speciaal voor buitenshuis bedoeld zijn (in de tuin of op het strand) en dus over een afgesloten behuizing, een draagbaar formaat en een eigen accu beschikken. Deze modellen communiceren vaak middels Bluetooth met smartphones of tablet, zijn niet altijd van de hoogste kwaliteit en kosten vaak ook wat minder dan andere varianten.

Ook zijn er luidsprekers die binnenshuis draadloos kunnen functioneren, wat groter zijn met meer functies en streaming mogelijkheden bevatten. Deze modellen beschikken soms over een kabel voor voeding en zijn vaak voorzien van een aantrekkelijker design dat in de gemiddelde huiskamer past. Ook zijn de systemen vaak iets groter dan speakers voor buitenshuis en beschikken ze over extra (streaming)functies als bijvoorbeeld een soundbar. Een andere naam die we voor dit soort speakers vaak voorbij zien komen is ‘multiroomspeaker’. De reden hiervoor is dat je er in veel gevallen meerdere in huis kunt plaatsen en deze tegelijkertijd of onafhankelijk van elkaar muziek kunt laten weergeven. Sonos is een voorbeeld van een fabrikant die dit soort systemen in het assortiment heeft. Hierbij is het mogelijk met één speaker te beginnen en vervolgens uit te breiden naar meerdere ruimten met meerdere luidsprekers.

Daarnaast zijn er luidsprekers die als compacte compagnon voor je smartphone of tablet dienen en mogelijk zelfs over een dock voor je mobiele apparaat beschikken. Hierin kan je smartphone of tablet geplaatst worden om vervolgens muziek af te spelen en je mobiele apparaat op te laden. Deze modellen beschikken vaak over een kabel voor de voeding en zijn een stuk groter dan luidsprekers voor buitenshuis. De laatste tijd zien we deze categorie steeds minder terug.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog draadloze luidsprekers voor binnen je homecinemasysteem. Over deze laatste groep luidsprekers hebben we al eens uitgebreid geschreven. In dit artikel kijken we met name naar de speakers die stand-alone werken en dus geen onderdeel van een home cinema systeem zijn.