DALI breidt uit met actieve speakers en brengt MoFi naar de Benelux

MoFi

MoFi of Mobile Fidelity is een van de grotere draaitafelbouwers, mede dankzij een sterke positie in de V.S. In 2019 won het bovendien een EISA Award voor zijn Ultradeck-draaitafel. Het is daarnaast een platenlabel met focus op audiofiele releases van bekende artiesten en die beschikbaar zijn op SACD, Ultradisc One-Step-platen en zelfs cd’s in 24K goud. Zoals wel vaker bij Amerikaanse merken, werd MoFi bij ons voorheen niet heel sterk in de markt gezet. Dat verandert nu. DALI neemt de draaitafels, cartridges en accessoires van MoFi Electronics op in zijn portfolio, naast zijn eigen producten en de elektronica van NAD. Die laatste heeft ook wel platenspelers, maar het gaat dan om instapproducten terwijl MoFi in het hoger segment te vinden valt.

Toeval of niet, net nu raakte bekend dat MoFi samen met Fender een platenspeler op de markt brengt. De Fender x MoFi PrecisionDeck Limited Edition Turntable valt op door de karakteristieke Sunburst-afwerking die doet denken aan legendarische gitaarmodellen. Het gaat echter om een toestel waarvan er slechts 1.000 stuks worden geproduceerd en waarvoor al veel voorbestellingen zijn ontvangen. De kans dat het in grote getallen bij ons beschikbaar is, is eerder klein.