Review: Dali Opticon Mk2 – de terugkeer van de Opticon

Wat is er nieuw?

Wat meteen in het oog springt bij de MK2-generatie is de iets modernere en ja, tikje agressievere look. Die indruk krijg je toch bij de satijnzwarte- of Tobacco Oak-versies. De Opticon 8 MK2’s die wij op bezoek kregen waren in die nieuwe afwerking gekleed, en het is wel iets bijzonders. Om te beginnen kiest DALI hier voor donkere tinten, terwijl veel fabrikanten net voor lichtere, natuurlijke kleuren gaan. De trendwatchers bij het Deense bedrijf zullen een kentering in de smaak gesignaleerd hebben.

De baffle of voorkant is matzwart, terwijl de zijkanten en de bovenkant pronken met een donker houtfineer met heel wat reliëf. Heel stoer, zo komt het over. Wie toch iets meer geraffineerd zoekt: de matte, satijnwitte editie is er ook nog. Nu ja, bij alle modellen buiten de grote Opticon 8 MK2.

Er is bij de nieuwe Opticon bovendien een fraai samenspel tussen de behuizing en de drivers, en hoe ze in het geheel passen. Ook hier is er wat verschil qua uitstraling naargelang de kleuruitvoering. Dat maakt dat de witte Opticon MK2’s met hun deels witte, deels zwarte voorzijde heel wat anders overkomen dan de twee andere kleuren.

De zwarte omlijsting rond de tweeter(s) is trouwens een nieuw element bij de MK2’s. Het is gemaakt uit dik aluminium en moet voor stabiliteit zorgen op akoestisch vlak. En als we toch over dat aspect bezig zijn: ook de drivers zelf zijn nieuw. Of liever, het zijn nieuwe versies die DALI na het uitbrengen van de eerste Opticons ontwikkelde voor onder meer de actieve Calisto-speakers.

Een designverbetering die misschien minder belangrijk lijkt, maar toch heel effectief is: mooiere frontjes of roosters. In navolging van nieuwe DALI-speakers, hebben de Denen hier ook gezorgd voor roosters met een Scandinavische toets. Ze zijn gemaakt uit een textiel gewoven uit draadjes in verschillende tinten grijs. Wat lichter bij sommige kleurversies, wat donkerder bij Tobacco Oak of de zwarte Opticon MK2’s. Mooi, in elk geval.

Zoals altijd bij DALI mag je de luidsprekers evenwijdig met de muur plaatsen, indraaien is niet vereist (maar mag natuurlijk). Dat vinden sommige mensen leuk omdat speakers dan wat discreter in de kamer staat. Bij surround is het ook wel een troef omdat de sweet spot dan lekker breed blijft. Als je altijd alleen naar films kijkt misschien minder belangrijk, maar voor filmavonden met heel het gezin toch wel een plus.