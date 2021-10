Arcam lanceert ‘betaalbare’ AVR5 av-receiver

De Arcam AVR5 is een av-receiver met een prijskaartje van iets minder dan 2.200 euro. Voor Arcam-begrippen is dat een betaalbare prijs, maar dit model is nog steeds rijkelijk uitgerust. Zo beschikt de AVR5 over 12-kanaals decodering, ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, en de mogelijkheid content te streamen middels onder meer AirPlay 2, bluetooth aptX HD, Roon en Chromecast.

De av-receiver is voorzien van twee ESS ES9026PRO DAC’s, Klasse AB-versterking voor zeven kanalen met een vermogen van 60 Watt per kanaal en decodering voor 12 kanalen. Het apparaat is uitgerust met HDMI-poorten die 4K HDR, Dolby Vision, eARC en HDR10 ondersteunen, maar HDMI 2.1 wordt pas actief na een optionele upgrade die eind dit jaar beschikbaar gesteld wordt.

Het streamen van media kan via Apple AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, bluetooth aptX HD en Roon. Dankzij de Harman MusicLife UPnP-app is het mogelijk de AVR5 te bedienen met je smartphone en toegang te krijgen tot meerdere diensten, internet radiostations en content uit je eigen netwerk. Voor het optimaal afstellen van de audioweergave is de AVR5 voorzien van Dirac Live. Om de kalibratiesoftware te gebruiken moet echter wel een licentie aangeschaft worden.

Advertentie

De Arcam AVR5 wordt eind dit jaar op de markt verwacht voor een adviesprijs die iets onder de 2.200 euro ligt.