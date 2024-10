Marantz lanceert SACD 10 speler en LINK 10n netwerk audiospeler

De nieuwe componenten van de 10-serie zijn het resultaat van vijf jaar samenwerking tussen alle technische afdelingen van Shirakawa Audio Works in Japan. Elk product is volgens de meest veeleisende normen gebouwd en ontworpen, geïnspireerd op hifi-producten uit de geschiedenis van Marantz.

Marantz SACD 10

De SACD 10 is een SACD-speler die is gebouwd volgens dezelfde strenge normen als zijn broer, de versterker MODEL 10. De inwendige constructie is gebaseerd op een nieuw verkoperd, drielaags chassis met een gecompartimenteerde indeling waardoor alle kritieke interne functies volledig van elkaar zijn gescheiden. Twee intern onderverdeelde secties met strategisch geplaatste afschermingen scheiden de digitale en analoge circuits van elkaar en voorkomen interferentie die de prestaties negatief zou kunnen beïnvloeden.

De dubbele ringkerntransformatoren zijn ondergebracht in verkoperde behuizingen en symmetrisch aan weerszijden van het chassis gemonteerd. Ze ondersteunen de volledig gescheiden digitale en analoge voedingen. Deze voedingen zijn gemonteerd aan weerszijden van het nieuw door Marantz ontworpen SACDM-3 aluminium schijfmechanisme. Het SACDM-3 mechanisme is centraal gemonteerd in de behuizing en van andere onderdelen gescheiden. De zorgvuldig geselecteerde en onder eigen beheer ontworpen digitale schakelingen in de SACD 10 zijn gebaseerd op vernieuwde MMM-technologie (Marantz Musical Mastering). Deze zet inkomende PCM-signalen om naar DSD en stuurt ze naar een low-pass-filter stuurt om het analoge signaal te ontvangen. MMM maakt aanpasbare digitale filters mogelijk en zorgt ervoor dat dither en noise-shaping kan worden aangepast op de voorkeur van de luisteraar. In het analoge domein verwerkt de verbeterde Marantz HDAM-technologie het signaal op volledig gebalanceerde wijze tot output bij de XLR-uitgangen. Ook heeft de SACD-10 analoge RCA uitgangen.

De SACD 10 beschikt ook over digitale coaxiale en optische digitale uitgangen, terwijl de digitale ingangen – coaxiaal, dubbel optisch, USB-A en USB-B DAC – van de SACD 10 de perfecte digitale aanvulling maken op het pure, analoge ontwerp van de versterker MODEL 10. Voor wie in alle beslotenheid wil luisteren, is er ook een hoogwaardige hoofdtelefoonversterker ingebouwd.

De SACD-10 is vervaardigd uit onder meer een bovenkant van massief aluminium van 12 mm dik en zijdelen van 16 mm dik. Dit levert een solide en stijve structuur op die bestand is tegen ongewenste trillingen en het perfecte mechanische platform biedt om het SACD-mechanisme optimaal te laten werken.

Marantz LINK 10n

Voor audioliefhebbers die digitaal muziek streamen heeft de nieuwe netwerkaudiospeler LINK 10n, het slotstuk van de 10-serie van Marantz, veel te bieden. De LINK 10n is in de eerste plaats een muziekstreamer, compleet met HEOS ingebouwd, AirPlay2 en Roon Ready-ondersteuning. Een groot TFT-kleurenscherm biedt inzicht in de muziek die wordt afgespeeld en de LINK 10n heeft dezelfde hoogwaardige voeding en MMM D/A-converter als de SACD 10. Ook is er ondersteuning voor zowel bekabelde als wifi-netwerken en kunnen lokale digitale bronnen worden aangesloten via HDMI (met ARC), USB-A (opslag), USB-B DAC, coaxiale (1x) en optische (2x) digitale ingangen. Ook is er hoog resolutie audio-ondersteuning tot DSD 5,6 MHz (11,2 MHZ via een binnenkort uit te brengen firmware-update) en PCM 384kHz / 32-bit.

Net als bij andere componenten in de nieuwe 10-serie verwerkt de verbeterde HDAM-technologie van de LINK 10n het signaal op gebalanceerde wijze en wordt het via XLR-aansluitingen afgegeven. De LINK 10n heeft ook RCA-aansluitingen en optische en coaxiale digitale uitgangen. Naast deze uitgebreide functionaliteit kan de LINK 10n ook als voorversterker worden gebruikt, compleet met variabele versterking uitgangen. Ook biedt de LINK 10n volledige weergave van en controle over volume en bronselectie. Hij heeft meerdere analoge ingangen – wederom zowel RCA als XLR – plus een ingebouwde phonotrap van de hoogste kwaliteit.

Alle componenten in de 10-serie kunnen worden bediend met de nieuwe afstandsbediening in Marantz’ blauwgroen gelakt aluminium. De LINK 10n ondersteunt ook bediening via de HEOS-app en bedieningssystemen van derden, zoals Control4.

De SACD 10 en LINK 10n zijn verkrijgbaar in Marantz Zwart en Marantz Champagne voor respectievelijk 11.000 euro en 12.000 euro.