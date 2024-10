Quad vernieuwt iconische voorversterker 33 en eindversterker 303

De nieuwe 33 en 303 zijn wel voorzien van de nieuwste technologie door een team van gerespecteerde ingenieurs (waaronder twee bekende servicespecialisten van Quad). Sommige zaken werden behouden, zoals de originele tilt-control (in plaats van treble- en bas-knoppen) die de weergave warmer maakt en de volledige analoge klasse A/B aanpak.

Wat zeker niet veranderd is, is het opvallend design. De nieuwe toestellen lijken heel sterk op hun legendarische voorgangers, al is de behuizing nu een tikje meer zilverkleurig en is de oranje strook vervangen door een opvallend retro-LCD-display in dezelfde kleur, net onder de typische verzonken draaiknoppen. Beide toestellen liggen voor 1.499 euro in de winkel.

De belangrijkste vernieuwingen in de nieuwe modellen zetten we voor je onder elkaar.