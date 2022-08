Wat is een subwoofer en waarom heb je er een nodig?

Wat zijn bassen ook alweer?

Er wordt vaak over ‘bassen’ gesproken, alsof het één ding is. Luisterend naar slechte hoofdtelefoons of goedkope soundbars kan je inderdaad dat denken. Maar het gaat eigenlijk om een frequentiebereik dat betrekkelijk breed is. Een goede subwoofer is in staat om de details in dat bereik goed weer te geven. Dat klinkt evident, maar subs die bij een goedkopere soundbar worden geleverd slagen daar zelden in. Ze produceren wel veel volume, maar er is vooral wat wollig gerommel in het laag te horen.

Meestal wordt het woord ‘bas’ gebruikt voor frequenties van 60 tot 250 Hz. Onder 60 Hz wordt er gesproken over sub-bass. Dit zijn heel lage frequenties. Er zijn maar weinig natuurlijke instrumenten die zo diep kunnen duiken. Elektronische muziek en filmeffecten zoeken de sub-bass-regio wel relatief vaak op. Als je het over bassen hebt, dan spreek je over meer dan enkel percussie of beats. Een behoorlijk deel van een pianoklavier zit in de bassrange, bijvoorbeeld. Mannenstemmen kunnen zelfs starten vanaf 100 Hz. Om maar te zeggen: bassen – en dus een subwoofer – zijn best belangrijk. Ga je boven 250 Hz, dan zit je (allang) in een bereik waar een subwoofer niet actief is. Deze lagere midrange (250 – 500 Hz) wordt echter ook de bass-presence-regio genoemd omdat het wel aansluit bij die diepere tonen.

Wat je hierbij in het achterhoofd moet houden is dat muziek en klanken in realiteit complexer zijn dan één frequentie. Als een gitarist een snaar beroert, dan hoor je niet één enkele frequentie. Je hoort veel meer, onder meer zogenaamde harmonische tonen (meervouden van de grondtoon). Om dit artikel niet te complex te maken, gaan we daar echter niet verder op in. Dat is iets voor een later artikel rond geluid en akoestiek.

Wat je hier wel uit moet onthouden is dat integratie van speakers en subwoofer heel belangrijk is. Als je een 2.1-opstelling (stereo plus sub) hebt, dan moet het geluid dat de subwoofer uitstuurt naadloos aansluiten bij het geluid dat uit de andere luidsprekers komt. De sub moet bijvoorbeeld alles onder 80 Hz produceren, terwijl de twee stereospeakers vanaf 80 Hz overnemen. Het startpunt mag niet bijvoorbeeld 100 Hz zijn, want dan mis je een stukje frequentiebereik. Bepaalde noten van een piano zouden daardoor verdwijnen.