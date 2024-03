Streamingtips #12 – Oppenheimer, Motherless Brooklyn en 3 Body Problem

Oppenheimer (SkyShowTime)

Het briljante Oppenheimer over de geboorte van de kernbom is nu te zien op SkyShowtime. De streamingdienst zal in zijn nopjes zijn, want de film is niet alleen veelbesproken, ook veelgeprezen, waaronder recentelijk met een regen aan Oscars. Een prachtige rol voor Cillian Murphy, maar vooral een vertelling die door merg en been gaat. Had dit ooit wel mogen gebeuren? Deze film is de belichaming van die vraag.