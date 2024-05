MIKA wordt officiële distributeur van Audio Pro

Door ons partnership met Audio Pro kunnen we ons assortiment verder diversifiëren en ons aanbod aan klanten verbreden. Als MIKA streven we ernaar om niet alleen hoogwaardige producten aan te bieden, maar ook om uitstekende service te leveren aan zowel onze partners als eindgebruikers. Met de toevoeging van Audio Pro aan ons portfolio blijven we hierin stappen zetten. Deze samenwerking geeft Audio Pro toegang tot onze uitgebreide logistieke infrastructuur en ondersteuningssystemen, waardoor ze kunnen profiteren van efficiënte leveringen en een betrouwbare service. We zijn vastbesloten om onze partners te ondersteunen en hen te helpen groeien in deze dynamische markt.

Met zijn oorsprong in de jaren 70, streefde Audio Pro vanaf het begin naar het produceren van hoogwaardige audioproducten die zowel betaalbaar als uitzonderlijk waren. Deze toewijding heeft het merk geholpen om uit te groeien tot een wereldwijd erkend merk, synoniem met stijlvolle draadloze luidsprekers van hoge geluidskwaliteit. Geïnspireerd door tijdloze eenvoud van Scandinavisch design, combineert Audio Pro draadloze connectiviteit, gebruiksgemak en topgeluid in al hun producten. Het design staat centraal bij Audio Pro, waarbij elk product is ontworpen met een modern, eenvoudig en verfijnd ontwerp, maar met krachtige prestaties. Niet alleen biedt Audio Pro stijlvolle luidsprekers, maar ook geluidssystemen die elke ruimte tot leven brengen, met de mogelijkheid om muziek te streamen. Hun streven is niet alleen om muziek hoorbaar te maken, maar ook voelbaar.