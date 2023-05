Yale presenteert Slimme Deuropener voor garage of poort

De Yale Slimme Deuropener is volgens de fabrikant eenvoudig te installeren en geeft gebruikers op slimme wijze toegang tot poorten en garages via de smartphones. Het product stelt gebruikers in staat om poorten en garagedeuren zonder afstandsbediening te openen als ze aankomen of vertrekken. Gebruikers ontvangen een melding wanneer iemand een poort of garagedeur opent of sluit, en kunnen de toegangsgeschiedenis waar en wanneer dan ook controleren via het activiteitenlogboek in de Yale Access-app.

Je kunt op afstand permanente of tijdelijke toegang verstrekken aan familie, vrienden of dienstverleners als pakketbezorgers via een code of virtuele sleutel. Dit kan ook per tijdsblok, zodat ze enkel naar binnen kunnen op ingestelde tijden. Ook kun je een Smart Keypad toevoegen. Via de Yale Access-app heb je de mogelijkheid om de garagedeur of poort open en dicht te doen, waar je je ook bevindt. De Slimme Deuropener van Yale werkt ook met de stemassistenten Google Assistant en Amazon Alexa. Uiteraard werkt de Slimme Deuropener van Yale ook in combinatie met andere producten van de fabrikant. Denk bijvoorbeeld aan de Yale Linus, het slimme slot van het bedrijf.

Prijs en beschikbaarheid

Verdere informatie ontbreekt op dit moment nog. De prijs en beschikbaarheid zullen we ook nog even op moeten wachten. Daar is op dit moment nog niets over bekendgemaakt. Meer informatie lees je binnenkort ongetwijfeld op de website van Yale.