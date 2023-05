Nieuwe Yale Home-app vervangt Yale Access-app

Yale lanceert op 17 mei de nieuwe Yale Home-app. De app lanceert in de EMEIA-regio, oftewel Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika. De app vervangt de huidige Yale Access-app en voor klanten zijn er een aantal belangrijke punten om op te letten.

Yale wil klanten de hoogst mogelijke standaard van technologie en service bieden en de nieuwe Yale Home-app past beter bij een meer verbonden Yale-ecosysteem van slimme apparaten. De app biedt toegang tot de bestaande apparaten van Yale en voor aankomende producten. De app is het eerste doel op weg naar een meer verbonden Yale-ecosysteem, aldus de fabrikant.

Yale-account overzetten van Yale Access naar Yale Home

Gebruik je de Yale Access-app? Dan moet je je account voor 1 juli verplaatsen van de Yale Access-app naar de nieuwe Yale Home-app. Na 1 juli zal de Yale Access-app niet meer werken. Gelukkig lijkt het niet al te ingewikkeld. Je moet de volgende stappen doorlopen:

Advertentie

Download de nieuwe Yale Home-app

Open de app en log in met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord van de Yale Access-app

En dat is alles! Let op dat eventuele integraties van derden niet worden overgedragen. Maak je gebruik van Google Home, Amazon Alexa of Philips Hue in combinatie met de producten van Yale, dan moet je dat in de nieuwe app opnieuw instellen. Meer informatie en uitzonderingen lees je op de website van Yale.