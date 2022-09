Yale en Somfy bundelen krachten voor veiliger en meer verbonden huis

Yale en Somfy bundelen de krachten. Yale als specialist in smarthome-beveiligingsoplossingen en Somfy als de specialist in connected apparatuur voor thuis. Beide bedrijven willen op deze manier een veiliger en meer verbonden huis realiseren. Dit betekent dat je de slimme sloten van Yale nu geheel naar wens kunt integreren binnen je favoriete smarthome-systemen via de Somfy TaHoma-app. Zo kun je via Somfy nu bijvoorbeeld de deur op slot doen of de status van het slot controleren. De integratie maakt ook specifieke productscenario’s mogelijk die je zelf kunt aanpassen.

Het Yale Linus slimme deurslot kan door de toevoeging aan het Somfy ecosysteem samen met andere apparaten van Somfy en apparaten van andere merken beheerd worden. Voortbouwend op de missie van beide bedrijven om hun verbonden product-ecosystemen uit te breiden, maken Somfy en Yale (ASSA ABLOY) deel uit van het Connectivity Ecosystem Partnership samen met Danfoss en Schneider Electric. De bedrijven willen samen apparaten en systemen aanbieden die eenvoudig samen kunnen functioneren en eenvoudig te installeren en onderhouden zijn voor installateurs.

En over het slimme deurslot Yale Linus gesproken. Dankzij de nieuwe integratie van het slimme deurslot Linus met de Yale SR Smart Home-alarmsystemen, wordt je alarm automatisch uitgeschakeld zodra je de deur opent met je slimme slot. Een functie die vooral nuttig en handig is voor ouders met jonge kinderen, maar ook voor vertrouwde personen zoals familie, vrienden of de hondenuitlater die jouw huis binnen moeten kunnen maar misschien niet bekend zijn met jouw beveiligingssysteem.

Yale werkt ook samen met andere bedrijven

Yale heeft naast Somfy al verschillende partnerschappen, waaronder met Philips Hue, Bosch, Home Connect, Homey, DoorBird, Verisure en nog veel meer. Zo kan je dankzij het partnerschap met Philips Hue het slimme deurslot Linus combineren met de slimme verlichting dat automatisch aan kan gaan als de deur van het slot gehaald wordt. Ook stemassistenten als Amazon Alexa en Google Assistant worden ondersteund, net als Apple HomeKit.