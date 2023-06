WiZ lanceert nieuwe producten, waaronder Neon flex lichtstrip en tuinpaal

De nieuwe full color filamentlampen van WiZ geven je interieur een vleugje vintage. Deze dimbare transparante lampen bieden alle kleuren van de regenboog en elke tint wit van warm tot koel licht. Ze zijn verkrijgbaar in drie vormen: een standaard peervorm, een edison of een globe. Allen bestuurbaar met behulp van de WiZ-app, WiZ-afstandsbediening of je stem. De SuperSlim WiZ plafondarmatuur is een lamp voor aan het plafond met minimalistisch ontwerp. De lamp is verkrijgbaar in zwart en wit en in twee maten.

Ook het WiZ-buitenassortiment krijgt er een nieuw product bij. Met de toevoeging van de ELPAS tuinpaal biedt WiZ vanaf nu een compleet en breed portfolio van buitenproducten waaronder een WiZ-lichtsnoer, grondspots, ELPAS-wandlampen en nu dus ook de ELPAS-tuinpaal. De nieuwe ELPAS-tuinpaal kan. meer dan 16 miljoen kleuren weergeven en is weerbestendig.