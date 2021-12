WiFi 6 in het smarthome: meer bandbreedte, efficiënter en hogere snelheid

Intern en extern

De belangrijkste snelheidswinst bij WiFi 6 zit in de praktijk binnen het eigen netwerk zelf. Tussen de voor WiFi 6 geschikte apparaten en de router onderling kan dat drie tot zes maal hoger zijn. En dat valt dan ook goed te merken aan minder wachttijden, nauwelijks vertraging, grote vlekkeloos te transporteren hoeveelheden AV-data en vloeiend gamen. In 4K of zelf 8K in huis via je het eigen NAS TV in de keuken of op zolder kijken vormt doorgaans geen enkel probleem.

Naar buiten toe moet je de verwachtingen echter niet te hoog spannen. Zoals bekend bieden allerlei internetproviders verleidelijke hoge datasnelheden van meerdere Gigabits per seconde aan via glasvezelnetwerken. Helaas komt daar meestal minder uit dan gedacht. Bij een toegezegde 5 Gbps mag de gebruiker al blij zijn als daar dan praktisch 1 Gbps uitkomt. WiFi 6 heeft daar last van. Al heeft het theoretisch meer dan 9 Gbps in zijn mars maar in de praktijk wordt dat nimmer gehaald. Doe altijd een postcodecheck om te controleren wat de internetprovider voor jouw slimme huis biedt.