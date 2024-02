Nieuwe uitgave: Home Emotion 1 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Bold Smart Lock – Slimme Deurenopener

De Bold Smart Lock is een slim slot van Nederlandse bodem. Het enige wat je nodig hebt voor het openen van de voordeur, is je smartphone. Je sleutels kunnen thuisblijven.

TESTED:

Dyson V15s Detect Submarine stofzuiger, Purifier Cool Formaldehyde luchtreiniger en Purifier Big+Quiet Formaldehyde – Een schoon huis en binnenklimaat

Dyson heeft tal van producten in het assortiment waarmee je het huis een stuk schoner kunt krijgen, zowel voor de vloer als voor de lucht. In deze review bekijken we drie nieuwe producten van het bedrijf die hier een bijdrage aan leveren; de Dyson V15s Detect Submarine stofzuiger, de Dyson Purifier Cool Formaldehyde luchtreiniger en de Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde.

EufyCam E330 Professional – Het beste van twee werelden

Veel slimme beveiligingscamera’s nemen alleen gebeurtenissen op. Doorlopend opnemen is vaak niet mogelijk, tenzij je een professioneel systeem gaat gebruiken. Eufy denkt dat een combinatie heel goed mogelijk is en komt met de EufyCam E330 Professional.

Teufel Ultima 25 Active Active – Doeltreffende upgrade voor je tv

Een soundbar is een populaire manier om je tv-geluid te verbeteren. Maar er zijn ook steeds meer alternatieven die werken met twee actieve speakers, wat soms verrassend goed klinkt ten opzichte van een soundbar. Met de Ultima 25 Active bewijst Teufel dat je hiervoor niet per se de hoofdprijs moet betalen.

BACKGROUND:

Grote HEOS 3.0-update – Nieuwe interface en zoekfunctie

Speakers en audiotoestellen van onder meer Denon en Marantz hebben een grote update voor het ingebakken HEOS-platform met HEOS 3.0 ontvangen.

Wifi 7 officieel – Dit mag je van de grote upgrade verwachten

Wi-Fi Alliance is officieel begonnen met het certificeren van producten – tijd dus om te kijken naar wat wifi 7 precies inhoudt.

TRENDS: Smarthome Terugblik op 2023 en vooruitblik op 2024

In dit artikel kijken we terug op het jaar 2023. Wat heeft het slimme huis ons het afgelopen jaar allemaal gebracht? En wat kunnen we in 2024 verwachten op het gebied van smarthome?

HOMEAUTOMATION:

Het senioren smarthome – Comfortabel, gezond en veilig leven voor de ‘aging’

Veiligheid, spraak gestuurd bedienen, medische surveillance en het behoud van contacten met familie en bekenden op afstand, vormen bij het smart home het domein voor toepassing bij de ouder wordende mensheid. Van een videodeurbel, slimme deursloten, automatische besturing van huishoudelijke apparatuur en het regelen van het woongenot tot het begeleiden bij een slechtere gezondheid en Alzheimer/dementie, we kunnen er gewoon niet meer omheen. De aantallen zorggebruikers groeien met de dag en menselijke zorgverlening is duur en kampt met gebrek aan man/vrouwkracht.

Slimme lampen – Alles over kleurtemperatuur, fitting en design

Als je op zoek gaat naar slimme verlichting dan krijg je te maken met een groot aanbod van merken, designs, fittings, kleuren, apps en standaarden. De slimme mogelijkheden van lampen hebben we in achtergronden en reviews al uitgebreid behandeld, maar in dit artikel staan we stil bij het design, de fitting, de kleurtemperatuur en de helderheid.

Slim bijverwarmen met een elektrisch kacheltje

De koude wintermaanden zijn weer aangebroken. Alhoewel de energieprijzen nog niet zo de pan uit rijzen als vorig jaar is een beetje besparen op de energierekening natuurlijk altijd mooi meegenomen, maar daar willen we natuurlijk wel zo min mogelijk comfort voor inleveren. Tegenwoordig heb je gelukkig steeds meer opties om slim te verwarmen. Daar hoef je geen ingewikkelde of dure aankopen voor te doen, want een slimme convectorkachel, paneel of radiator kan al veel comfort bieden.

