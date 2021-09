Essentiële functies van een slimme beveiligingscamera

Naast bewegingsdetectie en de bijbehorende notificaties naar je smartphone kan een slimme beveiligingscamera nog veel meer functies aan boord hebben die wij als essentieel kunnen beschouwen.

Opslag van de beelden

Terugkijken van opnames

Nachtzicht

Tweewegcommunicatie

Minimaal 720p beeldkwaliteit

Buitencamera’s: waterbestendig

Opslag van beelden is vrij essentieel. Zo heb je bij eventuele calamiteiten de beelden direct tot je beschikking en hoef je niet zelf op de opnameknop te drukken. En dan is het handig als je die opgenomen beelden gewoon kunt terugkijken in de app. Nachtzicht laat je ook duidelijke beelden in het donker zien en via tweewegcommunicatie is het mogelijk om met je, al dan niet ongewenste, bezoeker te communiceren.

Je kent vast wel die oude beveiligingsfilmpjes waarbij je de pixels kunt tellen en eigenlijk totaal niet kunt zien wat er nou aan de hand is? De beeldkwaliteit is belangrijk. Ga voor een beveiligingscamera met minimaal een resolutie van 720p. Nog beter is een resolutie van 1080p of hoger, zodat je duidelijk kunt onderscheiden wat er op de beelden staat. Voor buitencamera’s geldt dat deze waterbestendig moeten zijn. Je wilt tenslotte niet dat een flinke regenbui ervoor zorgt dat de camera kapot gaat. Voor binnencamera’s is waterbestendigheid niet belangrijk.