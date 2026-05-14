Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging

Nieuwe generatie Ring Spotlight Cam en Floodlight Cam krijgt 2K-resolutie

14 mei 2026 1 Minuut 0 Reacties
Ring Spotlight Cam 2e gen

Ring heeft de tweede generatie van de Spotlight Cam en Floodlight Cam gepresenteerd. De beveiligingscamera's beschikken nu over een 2K-videoresolutie.

Ring spotlight cam Floodlight Cam

Beide camera’s zijn toe aan de tweede generatie. Het zijn echte instapmodellen binnen het assortiment van Ring, maar men stapt van HD nu over naar een 2K-resolutie voor een betere beeldkwaliteit.

Ring Spotlight Cam (2e gen)

De Ring Spotlight Cam is speciaal voor buitenruimtes en heeft plaats voor twee batterijen. Hierdoor kan je langer filmen zonder dat je hoeft op te laden. Deze tweede generatie is naast de 2K-resolutie ook geschikt voor de Quick Release Ultra Battery Pack, de oplaadbare batterijen van het merk. De naam ‘Spotlight’ kom door de aanwezige spotlight van 550 lumen waarmee je eventuele ongewenste bezoekers in het zonnetje kunt zetten.

Ring Floodlight Cam (2e gen)

Verwacht je nog iets meer qua licht? Dan is de Ring Floodlight Cam iets voor jou. Dit model combineert de 2K-resolutie met krachtige schijnwerpers van maar liefst 2000 lumen. Grote oppervlakten als opritten, achtertuinen en garages kunnen op deze manier volledig verlicht worden, zowel overdag als ’s nachts. Dit model is niet verkrijgbaar met een batterij, maar alleen in een bekabelde variant.

Prijzen en beschikbaarheid

De tweede generatie van de Ring Spotlight Cam en de Floodlight Cam zijn per direct beschikbaar als pre-order en worden respectievelijk vanaf woensdag 3 juni en dinsdag 19 juni geleverd voor 169,99 euro en 199,99 euro.

